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20:13 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил минское «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 12 января. Московский «Спартак» со счетом 5:1 обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Минск-Арене» в присутствии 8964 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (21) и Анатолий Никонцев (26, 58). У проигравших отличился Райан Спунер (46), продливший результативную серию до пяти матчей.

Перед началом матча под свод «Минск-Арены» был поднят стяг Владимира Цыплакова, который выступал за минское «Динамо» с 1987 по 1992 год. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии, в составе молодежной сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат мира, в составе сборной Белоруссии участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. Цыплаков ушел из жизни 14 декабря 2019 года в возрасте 50 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 48 матчах. «Динамо» располагается на последней, 12-й строчке на Западе, имея в активе 32 очка после 47 встреч.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 21, 12.01.2020, 14:30

Салават Юлаев5Динамо Р0
В следующем матче подопечные Олега Знарка 16 января в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью», минское «Динамо» двумя днями ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» дома победил казанский «Ак Барс» (5:1), «Барыс» (Нур-Султан) на своем льду переиграл ярославский «Локомотив» (4:3, в овертайме), «Салават Юлаев» (Уфа) на домашней площадке разгромил рижское «Динамо» (5:0), подольский «Витязь» в гостях оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (3:2).

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 8964 зрителя
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Крэйг ВудкрофтОлег Знарок
Вратари
Дэнни Тэйлор(Никита Толопило)Юлиус Гудачек
1-й период
07:52Михаил Юньков(Анатолий Никонцев)
10:38Геннадий Столяров
14:16Александр Хохлачев
16:25Каспарс Даугавиньш(Александр Хохлачев, Ансель Галимов)
2-й период
20:32Иван Вишневский(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
21:08Александр Хохлачев
24:27Андрей Павленко
25:27Анатолий Никонцев(Иван Вишневский)
29:04Артем Демков
37:15Илья Зубов
37:37Максим Гончаров
3-й период
45:37Райан Спунер(Шейн Принс, Артем Аносов)
50:51Михаил Стефанович
55:32Марк-Андре Граньяни
56:55Александр Китаров
57:10Анатолий Никонцев(Александр Хохлачев, Иван Вишневский)
57:52Джо Морроу
57:52Артем Федоров
Статистика
12Штрафное время12
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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