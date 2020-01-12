«Спартак» победил минское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (21) и Анатолий Никонцев (26, 58). У проигравших отличился Райан Спунер (46), продливший результативную серию до пяти матчей.

Перед началом матча под свод «Минск-Арены» был поднят стяг Владимира Цыплакова, который выступал за минское «Динамо» с 1987 по 1992 год. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии, в составе молодежной сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат мира, в составе сборной Белоруссии участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. Цыплаков ушел из жизни 14 декабря 2019 года в возрасте 50 лет.

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«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 48 матчах. «Динамо» располагается на последней, 12-й строчке на Западе, имея в активе 32 очка после 47 встреч.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 21, 12.01.2020, 14:30 Салават Юлаев 5 Динамо Р 0

В следующем матче подопечные Олега Знарка 16 января в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью», минское «Динамо» двумя днями ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.