«Спартак» победил минское «Динамо» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (21) и Анатолий Никонцев (26, 58). У проигравших отличился Райан Спунер (46), продливший результативную серию до пяти матчей.
Перед началом матча под свод «Минск-Арены» был поднят стяг Владимира Цыплакова, который выступал за минское «Динамо» с 1987 по 1992 год. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии, в составе молодежной сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат мира, в составе сборной Белоруссии участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. Цыплаков ушел из жизни 14 декабря 2019 года в возрасте 50 лет.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 48 матчах. «Динамо» располагается на последней, 12-й строчке на Западе, имея в активе 32 очка после 47 встреч.
В следующем матче подопечные Олега Знарка 16 января в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью», минское «Динамо» двумя днями ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.
В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» дома победил казанский «Ак Барс» (5:1), «Барыс» (Нур-Султан) на своем льду переиграл ярославский «Локомотив» (4:3, в овертайме), «Салават Юлаев» (Уфа) на домашней площадке разгромил рижское «Динамо» (5:0), подольский «Витязь» в гостях оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (3:2).