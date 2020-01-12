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12 января, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Совершили две ошибки, а команды уровня «Спартака» за это наказывают

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 5:1.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы знали, что ждать от «Спартака» и знали, что мастеров там достаточно. Соперник хорошо распоряжается шайбой, ему нельзя было давать лишние секунды свободы. Кстати, мне понравилось как мы вышли на игру — начали неплохо и были заряжены. Неплохо играли первый период, но совершили две ошибки, а команды уровня «Спартака» за это наказывают. В перерыве переговорили с командой и решили, как действовать дальше, но пропустили первым же броском после того, как период начался. Это негативно на нас повлияло.

Очевидно, что у нас сегодня не получилась игра в большинстве, мы даже не смогли реализовать моменты в формате «пять на три». В третьем периоде мне понравилась игра наших молодых игроков, которые здорово себя проявили, и это несмотря на то, что у «Спартака» было серьёзное преимущество в счёте. В итоге скажу, что не только большинство не пошло, но и игра вратарей.

Олег Евенко — большая часть нашей команды, большая часть нашего коллектива. Он играл всегда в важные моменты и теперь надо будет как-то его заменить. Постараемся распределить его игровое время и обязанности среди других защитников команды. Это шанс для молодых игроков, — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Спартака».

Динамо Мн
1:5
0:2, 0:2, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 8964 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтОлег Знарок
Вратари
Дэнни Тэйлор(Никита Толопило)Юлиус Гудачек
1-й период
07:52Михаил Юньков(Анатолий Никонцев)
10:38Геннадий Столяров
14:16Александр Хохлачев
16:25Каспарс Даугавиньш(Александр Хохлачев, Ансель Галимов)
2-й период
20:32Иван Вишневский(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
21:08Александр Хохлачев
24:27Андрей Павленко
25:27Анатолий Никонцев(Иван Вишневский)
29:04Артем Демков
37:15Илья Зубов
37:37Максим Гончаров
3-й период
45:37Райан Спунер(Шейн Принс, Артем Аносов)
50:51Михаил Стефанович
55:32Марк-Андре Граньяни
56:55Александр Китаров
57:10Анатолий Никонцев(Александр Хохлачев, Иван Вишневский)
57:52Джо Морроу
57:52Артем Федоров
Статистика
12Штрафное время12
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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