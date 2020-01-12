Вудкрофт: Совершили две ошибки, а команды уровня «Спартака» за это наказывают

Источник: РИА "Новости"

«Мы знали, что ждать от «Спартака» и знали, что мастеров там достаточно. Соперник хорошо распоряжается шайбой, ему нельзя было давать лишние секунды свободы. Кстати, мне понравилось как мы вышли на игру — начали неплохо и были заряжены. Неплохо играли первый период, но совершили две ошибки, а команды уровня «Спартака» за это наказывают. В перерыве переговорили с командой и решили, как действовать дальше, но пропустили первым же броском после того, как период начался. Это негативно на нас повлияло.

Очевидно, что у нас сегодня не получилась игра в большинстве, мы даже не смогли реализовать моменты в формате «пять на три». В третьем периоде мне понравилась игра наших молодых игроков, которые здорово себя проявили, и это несмотря на то, что у «Спартака» было серьёзное преимущество в счёте. В итоге скажу, что не только большинство не пошло, но и игра вратарей.