Защитник Зуб — лучший снайпер СКА. Это приговор селекции Питера и модели Кудашова

Источник: Sport24

После матча с московским «Динамо» Артем Зуб вел себя крайне странно. Защитник, только-только забросивший победную шайбу в овертайме матча с прямым конкурентом, заводился с полоборота. Вывести из себя олимпийского чемпиона удалось одним безобидным вопросом про статистику. Дело в том, что вчера Зуб с 12 шайбами возглавил внутриклубную снайперскую гонку. С чем же связана его нервозность?

Видимо, сам Артем, как и другие игроки СКА, понимают, насколько парадоксальная ситуация сложилась в команде, претендующей Кубок Гагарина. Позади уже больше двух третей регулярного чемпионата, а в Петербурге по-прежнему нет игрока, на чей бросок и хладнокровие можно положиться в трудную минуту. Прямо сейчас игроков СКА нет даже в топ-30 лучших снайперов КХЛ. Когда такое было?

Единственный случай, когда лучший снайпер СКА не выбил и 20 шайб, датирован первым сезоном КХЛ. Но тогда и матчей в регулярном чемпионате команды проводили меньше, и «армейцы» не были записными фаворитами, не говоря уже о статусе базового клуба сборной России. К Максиму Сушинскому еще не подъехал ни Петр Чаянек, ни Алексей Яшин. Весьма показательно, насколько с этими партнерами возросла его результативность на следующий год.

Во всех остальных случаях лучшие снайперы СКА выбивали обязательную двадцатку, а Илья Ковальчук, когда-то выигрывавший «Морис Ришара», дважды оправдывал свой статус >30 шайбами за сезон. В случае с Кови большое значение играло питерское большинство. Он был важной его частью, наконечником комбинаций, и порядка трети его голов пришлись как раз на игру в численном неравенстве.

В нынешнем сезоне у СКА с этим компонентом настоящая катастрофа. Петербуржцы не входят и в топ-20 команд по реализации большинства. Отсюда и «недоедание» форвардов. Правда, с тем же Наилем Якуповым сложилась парадоксальная ситуация. Из семи шайб в этом сезоне пять он забросил как раз в большинстве. Другими словами, в игре «5 на 5» лучший снайпер СКА образца прошлого сезона попросту бесполезен.

Для сравнения, год назад Якупов из 23 шайб 15 провел в равных составах. Сейчас — только две. Причина столь резкого падения результативности первого номера драфта НХЛ видится в критической разнице партнеров. Если прошлый сезон Якупов провел в звене с одним из лучших диспетчеров современности Павлом Дацюком и блестяще действующим в подыгрыше Никитой Гусевым, то теперь их место заняли переживающий глубокий кризис Дмитрий Кагарлицкий и центр оборонительного плана Йоонас Кемппайнен.

Каким бы проблемным в плане здоровья ни был Дацюк, сколько бы он времени ни проводил на больничном, даже со стертыми коленями ветеран на голову выше нынешних центров СКА. Потеряв скорость, он сохранил уникальное игровое мышление. Кто из нынешних центральных нападающих питерского клуба может с ним сравниться? Ну не Швец-Роговой уж точно. Как и не чистокровные работяги Кемппайнен с Коскирантой. В своей лучшей форме что-то интересное мог нарисовать Йори Лехтеря, но в системе СКА он скорее заточен на завершение моментов.

В очередной раз оглянувшись на список лучших снайперов СКА в истории КХЛ, невозможно игнорировать тот факт, что у Дадонова и Панарина был такой дирижер экстра-класса как Вадим Шипачев. У Якупова — Дацюк. Ковальчук кормился за счет большинства, где были собраны все лучшие силы базового клуба сборной. Сушинский, как мы уже выяснили, играл в сильнейшей, на тот момент, тройке лиги. Шведы Мортенссон и Вейндхандль, в свою очередь, помогали друг другу.

В нынешнем составе СКА нет (а с учетом потолка зарплат и оттока игроков в НХЛ и не предвидится) центров такого уровня, сколько бы финнов ни пытался собрать на берегу Невы питерский менеджмент. Впрочем, дело, разумеется, не только в центрах. Не сыграла ставка на Кагарлицкого, но тут, опять же, стоит вспомнить, с кем он провел прошлый сезон в «Динамо». Кемппайнен был хорош в окружении таких творцов как Умарк и Хартикайнен, но создать подобную связку вингеров в СКА Алексей Кудашов так и не сумел.

К кому из форвардов СКА наибольшие претензии? Если взглянуть на статистику от InStat, то с большим отрывом лидер по голевым моментам — Сергей Плотников. Во многом это связано с тем, что большую часть сезона он провел в ударном звене с Ткачевым и Лехтеря. Занимает он первое место и по ожидаемым голам. При xG 16.1 у Плотникова всего семь шайб в сезоне. Но разве для кого-то откровение то, что Сергей не снайпер, а энергичный форвард-трудяга, который развязывает руки креативщикам?

Следующий после Плотникова по xG — Лехтрея, и именно финн — самый результативный питерский нападающий с 11 голами. На уровне 10 держится xG у Барабанова с Ткачевым, но они и забили по 9 шайб в чемпионате. Другими словами, что должны были забить — то и забили. И вот тут уже вопрос к Кудашову и его штабу. Кажется, еще никогда в своей кахаэловской истории, даже при тренере-прагматике Юкки Ялонене, СКА не показывал настолько же апатичную игру в атаке. Если на протяжении трех последних сезонов «армейцы» с легкостью перешагивали отметку в 200 шайб, то в этом рискуют с трудом перевалить за 150. Последний раз так мало СКА забивал в первом сезоне КХЛ.

Лидерство защитника во внутриклубной снайперской гонке могло бы свидетельствовать о том, что модель Кудашова предполагает тотальный хоккей, а завершить атаку может каждый игрок. Чем не шведский хоккей с его позиционными атаками, сменой позиций и блестяще обученными защитниками? Да только в случае СКА результативность Зуба — это стечение обстоятельств, достижение отдельно взятого игрока, да что угодно, но не система. Все остальные защитники питерского клуба в совокупности забили меньше, чем один Зуб. Комментарии излишни.