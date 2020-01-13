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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» продлил безвыигрышную серию в КХЛ, уступив «Авангарду»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» проиграли пятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв омскому «Авангарду».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбу на 26-й минуте забросил Игорь Руденков, Валентин Пьянов восстановил равновесие на 49-й. Решающий буллит исполнил Сергей Шумаков.

«Амур» во вторник примет казанский «Ак Барс», «Авангард» днем позже сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом».

Амур
1:2Б
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2213.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5026 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевБоб Хартли
Вратари
Евгений АликинИгорь Бобков
1-й период
14:13Владислав Ушенин
2-й период
25:13Игорь Руденков(Денис Голубев)
39:14Денис Зернов
3-й период
48:35Валентин Пьянов(Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан)
53:06Сергей Шумаков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Шумаков(Авангард)
Статистика
10Штрафное время4
2Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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