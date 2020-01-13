«Амур» продлил безвыигрышную серию в КХЛ, уступив «Авангарду»

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбу на 26-й минуте забросил Игорь Руденков, Валентин Пьянов восстановил равновесие на 49-й. Решающий буллит исполнил Сергей Шумаков.