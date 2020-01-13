«Амур» продлил безвыигрышную серию в КХЛ, уступив «Авангарду»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» проиграли пятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв омскому «Авангарду».
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» проиграли пятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв омскому «Авангарду».
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбу на 26-й минуте забросил Игорь Руденков, Валентин Пьянов восстановил равновесие на 49-й. Решающий буллит исполнил Сергей Шумаков.
«Амур» во вторник примет казанский «Ак Барс», «Авангард» днем позже сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом».
|Александр Гулявцев
|Боб Хартли
|Евгений Аликин
|Игорь Бобков
|14:13
|Владислав Ушенин
|25:13
|Игорь Руденков(Денис Голубев)
|39:14
|Денис Зернов
|48:35
|Валентин Пьянов(Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан)
|53:06
|Сергей Шумаков
|победный бросок: Сергей Шумаков(Авангард)
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)