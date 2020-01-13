«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в КХЛ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа (30-я минута), Егор Миловзоров (33), Даниил Романцев (49) и Дмитрий Саюстов (59), у проигравших отличились Лукас Локхарт (12), Брэндон Ип (14) и Тайлер Вон (29). Новосибирцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:3.
Защитник «Сибири» Андрей Ермаков провел 200-й матч в КХЛ, помимо новосибирской команды он выступал за московские «Спартак» и ЦСКА, петербургский СКА и нижегородский «Трактор».
В турнирной таблице Восточной конференции новосибирский клуб идет на пятом месте, набрав в 46 матчах 53 очка, «Куньлунь» занимает восьмое место, имея в активе 50 очков в 49 играх. В следующем матче «Куньлунь» вновь примет команду из Новосибирска 14 января.
В другом матче игрового дня омский «Авангард» по буллитам переиграл хабаровский «Амур» — 2:1. «Амур» потерпел пятое поражение кряду и четвертый раз в сезоне уступил «Авангарду».