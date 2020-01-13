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18:42 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в КХЛ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

ТАСС, 13 января. Новосибирская «Сибирь» со счетом 4:3 обыграла пекинский «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2588 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа (30-я минута), Егор Миловзоров (33), Даниил Романцев (49) и Дмитрий Саюстов (59), у проигравших отличились Лукас Локхарт (12), Брэндон Ип (14) и Тайлер Вон (29). Новосибирцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:3.

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков провел 200-й матч в КХЛ, помимо новосибирской команды он выступал за московские «Спартак» и ЦСКА, петербургский СКА и нижегородский «Трактор».

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции новосибирский клуб идет на пятом месте, набрав в 46 матчах 53 очка, «Куньлунь» занимает восьмое место, имея в активе 50 очков в 49 играх. В следующем матче «Куньлунь» вновь примет команду из Новосибирска 14 января.

В другом матче игрового дня омский «Авангард» по буллитам переиграл хабаровский «Амур» — 2:1. «Амур» потерпел пятое поражение кряду и четвертый раз в сезоне уступил «Авангарду».

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Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2213.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2588 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерНиколай Заварухин
Вратари
Джереми СмитХарри Сятери(Алексей Красиков)
1-й период
11:42Лукас Локхарт(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
13:53Брэндон Йип(Джейк Челиос, Эндрю Миллер)
2-й период
28:12Тайлер Вонг(Спенсер Фу)
29:40Микаэль Руохомаа(Константин Алексеев, Юусо Пуустинен)
32:52Егор Миловзоров(Никита Шашков)
33:22Брэндон Йип
3-й период
40:23Евгений Чесалин
42:46Александр Торченюк
43:58Тревор Мерфи
47:55Итан Уэрек
48:08Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
51:41Константин Алексеев
58:28Дмитрий Саюстов(Никита Шашков)
58:46Андрей Ермаков
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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