«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в КХЛ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа (30-я минута), Егор Миловзоров (33), Даниил Романцев (49) и Дмитрий Саюстов (59), у проигравших отличились Лукас Локхарт (12), Брэндон Ип (14) и Тайлер Вон (29). Новосибирцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:3.

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков провел 200-й матч в КХЛ, помимо новосибирской команды он выступал за московские «Спартак» и ЦСКА, петербургский СКА и нижегородский «Трактор».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e32d25bbcb0e068bbbc7134a4f15cbef_hd/2_4617064513/10216fce16f3fc897506a84a517fb1df/4734603705?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции новосибирский клуб идет на пятом месте, набрав в 46 матчах 53 очка, «Куньлунь» занимает восьмое место, имея в активе 50 очков в 49 играх. В следующем матче «Куньлунь» вновь примет команду из Новосибирска 14 января.