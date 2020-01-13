Хоккеисты минского «Динамо» отправились на двухматчевую выездную серию чемпионата КХЛ

На данный момент минское «Динамо» с 32 очками после 47 игр занимает последнее место в чемпионате КХЛ. ЦСКА находится на лидирующей позиции. У подопечных Игоря Никитина 70 баллов после 47 матчей. Поединок с армейцами стартует 14 января в 19.30. У подмосковного «Витязя», с которым минчане померятся силами 16 декабря (начало матча в 19.30), после 46 матчей 53 очка и 13-я позиция в турнирной таблице лиги.