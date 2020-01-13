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19:40 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» отправились на двухматчевую выездную серию чемпионата КХЛ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» отправились на очередные игры 18-й игровой недели чемпионата КХЛ против российских клубов ЦСКА и «Витязь», сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу «зубров».

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Главный тренер минской команды Крэйг Вудкрофт взял на выезд 26 игроков:

вратари — Дэнни Тэйлор, Александр Осипков, Никита Толопило;.

защитники — Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Павел Денисов, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко, Джо Морроу, Владислав Еременко;.

нападающие — Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Евгений Дадонов, Андрей Костицын, Евгений Ковыршин, Александр Китаров, Александр Павлович, Артем Демков, Вячеслав Грецкий, Франсис Паре, Михаил Стефанович, Иван Дроздов, Райан Спунер, Шейн Принс, Александр Когалев, Артем Аносов.

По медицинским показаниям в Минске остались Сергей Костицын, Дмитрий Дерябин, Олег Евенко и Стефан Эллиотт.

На данный момент минское «Динамо» с 32 очками после 47 игр занимает последнее место в чемпионате КХЛ. ЦСКА находится на лидирующей позиции. У подопечных Игоря Никитина 70 баллов после 47 матчей. Поединок с армейцами стартует 14 января в 19.30. У подмосковного «Витязя», с которым минчане померятся силами 16 декабря (начало матча в 19.30), после 46 матчей 53 очка и 13-я позиция в турнирной таблице лиги.

После встреч с ЦСКА и «Витязем» «Динамо» вернется в Минск и сыграет против московского «Спартака» (21 января) и череповецкой «Северстали» (25 января).

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