КХЛ лишила российский клуб воспитанника Караганды на матч с «Барысом»

На 38-й минуте встречи против рижского «Динамо» Панин на 38-й минуте атаковал Мэтью Майоне в колено, но не получил даже удаления. Сам же матч завершился разгромной победой «СЮ» — 5:0.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на Панина наказание по пункту 1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим плюс до конца игры штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, общий срок дисквалификации Панина составит четыре матча, — говорится в сообщении КХЛ.

Также КХЛ рассмотрела еще один эпизод из этой игры, в которой нападающий «СЮ» Александр Кадейкин был удален до конца матча. Лига оставила без изменений наказание и наложила штраф на хоккеиста.

Матч «Барыс» — «Салават Юлаев» пройдет завтра, 14 января, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени. Перед этой игрой казахстанский клуб с 61 очком идет третьим в Восточной конференции, а гости с 52 баллами занимают седьмое место.