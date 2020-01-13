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13 января, источник: Vesti.kz

КХЛ лишила российский клуб воспитанника Караганды на матч с «Барысом»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча и пропустит игру с «Барысом», сообщает официальный сайт КХЛ.

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На 38-й минуте встречи против рижского «Динамо» Панин на 38-й минуте атаковал Мэтью Майоне в колено, но не получил даже удаления. Сам же матч завершился разгромной победой «СЮ» — 5:0.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на Панина наказание по пункту 1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим плюс до конца игры штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, общий срок дисквалификации Панина составит четыре матча, — говорится в сообщении КХЛ.

Также КХЛ рассмотрела еще один эпизод из этой игры, в которой нападающий «СЮ» Александр Кадейкин был удален до конца матча. Лига оставила без изменений наказание и наложила штраф на хоккеиста.

Матч «Барыс» — «Салават Юлаев» пройдет завтра, 14 января, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени. Перед этой игрой казахстанский клуб с 61 очком идет третьим в Восточной конференции, а гости с 52 баллами занимают седьмое место.

Отметим, что 34-летний Панин родился и начинал заниматься хоккеем в Караганде. Всю карьеру он проводит в России. За «СЮ» Панин выступает с 2017 года, а до этого играл за ЦСКА, «Ак Барс», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина, и «Ладу».

Салават Юлаев
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 6873 зрителя
Главные тренеры
Николай ЦулыгинГиртс Анкипанс
Вратари
Андрей КареевЯнис Ворис
1-й период
02:03Владимир Жарков(Павел Коледов, Александр Кадейкин)
07:57Колтон Гиллис
2-й период
25:15Мэтью Майоне
25:43Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
26:03Антон Трасташенков
26:46Эдуард Гиматов(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
28:51Владислав Картаев
39:30Григорий Панин
3-й период
45:30Алексей Кручинин(Александр Бурмистров, Петр Хохряков)
48:22Эдуард Гиматов(Александр Кадейкин, Данил Башкиров)
55:26Александр Кадейкин
55:26Александр Кадейкин
Статистика
29Штрафное время6
3Игра в большинстве3
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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