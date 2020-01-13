КХЛ лишила российский клуб воспитанника Караганды на матч с «Барысом»
Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча и пропустит игру с «Барысом», сообщает официальный сайт КХЛ.
Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча и пропустит игру с «Барысом», сообщает официальный сайт КХЛ.
На 38-й минуте встречи против рижского «Динамо» Панин на 38-й минуте атаковал Мэтью Майоне в колено, но не получил даже удаления. Сам же матч завершился разгромной победой «СЮ» — 5:0.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на Панина наказание по пункту 1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с пунктом 4.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим плюс до конца игры штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Таким образом, общий срок дисквалификации Панина составит четыре матча, — говорится в сообщении КХЛ.
Также КХЛ рассмотрела еще один эпизод из этой игры, в которой нападающий «СЮ» Александр Кадейкин был удален до конца матча. Лига оставила без изменений наказание и наложила штраф на хоккеиста.
Матч «Барыс» — «Салават Юлаев» пройдет завтра, 14 января, в
Отметим, что 34-летний Панин родился и начинал заниматься хоккеем в Караганде. Всю карьеру он проводит в России. За «СЮ» Панин выступает с 2017 года, а до этого играл за ЦСКА, «Ак Барс», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина, и «Ладу».
|Николай Цулыгин
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Кареев
|Янис Ворис
|02:03
|Владимир Жарков(Павел Коледов, Александр Кадейкин)
|07:57
|Колтон Гиллис
|25:15
|Мэтью Майоне
|25:43
|Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
|26:03
|Антон Трасташенков
|26:46
|Эдуард Гиматов(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
|28:51
|Владислав Картаев
|39:30
|Григорий Панин
|45:30
|Алексей Кручинин(Александр Бурмистров, Петр Хохряков)
|48:22
|Эдуард Гиматов(Александр Кадейкин, Данил Башкиров)
|55:26
|Александр Кадейкин
|55:26
|Александр Кадейкин
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)