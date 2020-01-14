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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проведет очередной матч гостевой серии КХЛ против ЦСКА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» сегодня сыграет в очередном матче гостевой серии чемпионата КХЛ против московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 22, 14.01.2020, 19:30

ЦСКА-Динамо Мн-

Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли последний матч московскому «Спартаку» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1).

На данный момент «зубры» располагаются на последнем 12-м месте в Западной конференции. На счету «динамовцев» 32 балла в 47 противостояниях.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, у клуба в активе 70 очков в 47 играх.

В Восточной конференции первую позицию занимает казанский «Ак Барс», у которого на счету 66 баллов по итогам 45 встреч.

После матча с ЦСКА «зубры» сыграют 16 января в гостях у подольского «Витязя».

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