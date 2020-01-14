Минское «Динамо» проведет очередной матч гостевой серии КХЛ против ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 22, 14.01.2020, 19:30 ЦСКА - Динамо Мн -

Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли последний матч московскому «Спартаку» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1).

На данный момент «зубры» располагаются на последнем 12-м месте в Западной конференции. На счету «динамовцев» 32 балла в 47 противостояниях.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, у клуба в активе 70 очков в 47 играх.

В Восточной конференции первую позицию занимает казанский «Ак Барс», у которого на счету 66 баллов по итогам 45 встреч.