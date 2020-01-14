Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

После двух напряжённых игр в выходные команда провела восстановительную тренировку. К матчу с «Салаватом Юлаевым» в состав возвращается капитан Даррен Диц. За игрой с «Локомотивом» защитник наблюдал с трибуны, отбывая дисквалификацию.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 22, 14.01.2020, 16:30 Барыс - Салават Юлаев -

В игре с ярославцами «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 — в овертайме блестящий пас Дмитрия Гуркова вывел Антона Сагадеева «1 в 0» с вратарём и нападающий переиграл вратаря. В основное время за «Барыс» отличились Никита Михайлис, Корбэн Найт и Дастин Бойд. В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на 3-й позиции — 61 очко в 47 матчах. В списке травмированных игроков: защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен.