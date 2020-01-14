Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев»
Очередной матч домашней серии января «Барыс» проведёт во вторник, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба из
Очередной матч домашней серии января «Барыс» проведёт во вторник, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба из
После двух напряжённых игр в выходные команда провела восстановительную тренировку. К матчу с «Салаватом Юлаевым» в состав возвращается капитан Даррен Диц. За игрой с «Локомотивом» защитник наблюдал с трибуны, отбывая дисквалификацию.
В игре с ярославцами «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 — в овертайме блестящий пас Дмитрия Гуркова вывел Антона Сагадеева «1 в 0» с вратарём и нападающий переиграл вратаря. В основное время за «Барыс» отличились Никита Михайлис, Корбэн Найт и Дастин Бойд. В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на 3-й позиции — 61 очко в 47 матчах. В списке травмированных игроков: защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен.
«Салават Юлаев» матчем с «Барысом» открывает короткую выездную серию. Уфимцы прибыли в Казахстан после уверенной домашней победы над рижским «Динамо» — 5:0. По шайбе забросили Владимир Жарков, Тему Хартикайнен, Алексей Кручинин, два гола добавил Эдуард Гиматов. В предстоящем матче не сыграет капитан уфимской команды Григорий Панин — защитник начал отбывать четырёхматчевую дисквалификацию за нарушение правил в матче с «Динамо Рига». В таблице Восточной Конференции «Салават Юлаев» занимает 7-ю строчку — 52 очка в 46 играх. Список травмированных игроков пуст.