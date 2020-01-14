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12:07 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев»

Очередной матч домашней серии января «Барыс» проведёт во вторник, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба из Нур-Султана.

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Источник: РИА "Новости"

После двух напряжённых игр в выходные команда провела восстановительную тренировку. К матчу с «Салаватом Юлаевым» в состав возвращается капитан Даррен Диц. За игрой с «Локомотивом» защитник наблюдал с трибуны, отбывая дисквалификацию.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 22, 14.01.2020, 16:30

Барыс-Салават Юлаев-

В игре с ярославцами «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 — в овертайме блестящий пас Дмитрия Гуркова вывел Антона Сагадеева «1 в 0» с вратарём и нападающий переиграл вратаря. В основное время за «Барыс» отличились Никита Михайлис, Корбэн Найт и Дастин Бойд. В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на 3-й позиции — 61 очко в 47 матчах. В списке травмированных игроков: защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен.

«Салават Юлаев» матчем с «Барысом» открывает короткую выездную серию. Уфимцы прибыли в Казахстан после уверенной домашней победы над рижским «Динамо» — 5:0. По шайбе забросили Владимир Жарков, Тему Хартикайнен, Алексей Кручинин, два гола добавил Эдуард Гиматов. В предстоящем матче не сыграет капитан уфимской команды Григорий Панин — защитник начал отбывать четырёхматчевую дисквалификацию за нарушение правил в матче с «Динамо Рига». В таблице Восточной Конференции «Салават Юлаев» занимает 7-ю строчку — 52 очка в 46 играх. Список травмированных игроков пуст.

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