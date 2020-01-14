«Сибирь» одержала четвертую победу в КХЛ подряд, обыграв «Куньлунь»

Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0). В составе «Сибири» шайбы в основное время забросили Алексей Яковлев (14-я минута), Егор Миловзоров (25), Юусо Пуустинен (51) и Илья Морозов (56). У проигравших дубль оформил Деванте Смит-Пелли (42-я и 49-я минуты), также отличились Спенсер Фу (15), Хантер Шинкарук (43). Победный буллит в серии послематчевых бросков забил Миловзоров.