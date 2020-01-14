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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» одержала четвертую победу в КХЛ подряд, обыграв «Куньлунь»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли по буллитам китайский «Куньлунь» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0). В составе «Сибири» шайбы в основное время забросили Алексей Яковлев (14-я минута), Егор Миловзоров (25), Юусо Пуустинен (51) и Илья Морозов (56). У проигравших дубль оформил Деванте Смит-Пелли (42-я и 49-я минуты), также отличились Спенсер Фу (15), Хантер Шинкарук (43). Победный буллит в серии послематчевых бросков забил Миловзоров.

В следующем матче «Сибирь» 16 января сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», а «Куньлунь», потерпевший третье поражение подряд, в тот же день примет казанский «Ак Барс».

Куньлунь
4:5Б
1:1, 0:1, 3:2, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2780 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерНиколай Заварухин
Вратари
Шимон ГрубецАлексей Красиков(Харри Сятери)
1-й период
13:38Алексей Яковлев(Евгений Чесалин, Николай Тимашов)
14:26Спенсер Фу(Хантер Шинкарук)
16:32Гриффин Райнхарт
16:32Гриффин Райнхарт
2-й период
22:52Шимон Грубец
24:32Егор Миловзоров(Александр Шаров, Виктор Комаров)
28:01Юрки Йокипакка
36:23Деванте Смит-Пелли
36:23Ярослав Хабаров
3-й период
41:47Деванте Смит-Пелли(Кори Кейн)
42:40Хантер Шинкарук(Деванте Смит-Пелли, Итан Уэрек)
48:17Деванте Смит-Пелли(Брэндон Йип, Адам Крэкнелл)
50:29Юусо Пуустинен(Александр Шаров, Микаэль Руохомаа)
55:53Илья Морозов(Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен)
Овертайм
62:17Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Миловзоров(Сибирь)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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