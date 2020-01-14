«Сибирь» одержала четвертую победу в КХЛ подряд, обыграв «Куньлунь»
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли по буллитам китайский «Куньлунь» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли по буллитам китайский «Куньлунь» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0). В составе «Сибири» шайбы в основное время забросили Алексей Яковлев (14-я минута), Егор Миловзоров (25), Юусо Пуустинен (51) и Илья Морозов (56). У проигравших дубль оформил Деванте
В следующем матче «Сибирь» 16 января сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», а «Куньлунь», потерпевший третье поражение подряд, в тот же день примет казанский «Ак Барс».
|Курт Фрэйзер
|Николай Заварухин
|Шимон Грубец
|Алексей Красиков(Харри Сятери)
|13:38
|Алексей Яковлев(Евгений Чесалин, Николай Тимашов)
|14:26
|Спенсер Фу(Хантер Шинкарук)
|16:32
|Гриффин Райнхарт
|16:32
|Гриффин Райнхарт
|22:52
|Шимон Грубец
|24:32
|Егор Миловзоров(Александр Шаров, Виктор Комаров)
|28:01
|Юрки Йокипакка
|36:23
|Деванте Смит-Пелли
|36:23
|Ярослав Хабаров
|41:47
|Деванте Смит-Пелли(Кори Кейн)
|42:40
|Хантер Шинкарук(Деванте Смит-Пелли, Итан Уэрек)
|48:17
|Деванте Смит-Пелли(Брэндон Йип, Адам Крэкнелл)
|50:29
|Юусо Пуустинен(Александр Шаров, Микаэль Руохомаа)
|55:53
|Илья Морозов(Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен)
|62:17
|Командный штраф
|победный бросок: Егор Миловзоров(Сибирь)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)