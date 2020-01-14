Вратарь «Амура» пропустил курьезный гол «парашютом» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вратарь «Амура» Марек Лангхамер пропустил курьезный гол «парашютом» в исполнении нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова в матче КХЛ.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вратарь «Амура» Марек Лангхамер пропустил курьезный гол «парашютом» в исполнении нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова в матче КХЛ.
В первом периоде матча, выиграв вбрасывание в чужой зоне, Глухов сделал подкидку в направлении ворот соперника. Шайба перелетела через вратаря «Амура» и приземлилась в воротах. Несмотря на попытку тренерского штаба «тигров» оспорить взятие ворот, гол был засчитан.
«Курьёзная шайба, что тут скажешь. Хорошо, что повезло, и шайба залетела не без доли везения. Все понимали, что последние матчи мы сыграли неудачно, и сегодня хотели переломить эту чёрную полосу. Хорошо, что дотянули до победы, пусть и по буллитам», — цитирует Глухова
|Александр Гулявцев
|Дмитрий Квартальнов
|Марек Лангхамер(Евгений Аликин)
|Тимур Билялов
|03:16
|Игорь Руденков(Никита Камалов)
|04:06
|Владимир Галузин
|12:58
|Михаил Глухов
|13:58
|Кирилл Рассказов
|22:02
|Михаил Глухов
|36:17
|Патрис Кормье
|36:55
|Станислав Галиев
|40:34
|Джастин Азеведо(Микаэль Викстранд, Йессе Виртанен)
|41:30
|Александр Горшков
|49:52
|Михал Йордан
|51:44
|Никита Камалов
|53:27
|Михал Йордан
|63:48
|Вячеслав Ушенин
|63:48
|Вячеслав Ушенин
|63:48
|Михаил Глухов
|63:48
|Михаил Глухов
|победный бросок: Дмитрий Воронков(Ак Барс)
|12
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)