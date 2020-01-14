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19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Амура» пропустил курьезный гол «парашютом» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вратарь «Амура» Марек Лангхамер пропустил курьезный гол «парашютом» в исполнении нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова в матче КХЛ.

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В первом периоде матча, выиграв вбрасывание в чужой зоне, Глухов сделал подкидку в направлении ворот соперника. Шайба перелетела через вратаря «Амура» и приземлилась в воротах. Несмотря на попытку тренерского штаба «тигров» оспорить взятие ворот, гол был засчитан.

«Курьёзная шайба, что тут скажешь. Хорошо, что повезло, и шайба залетела не без доли везения. Все понимали, что последние матчи мы сыграли неудачно, и сегодня хотели переломить эту чёрную полосу. Хорошо, что дотянули до победы, пусть и по буллитам», — цитирует Глухова пресс-служба «Ак Барса».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5118 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевДмитрий Квартальнов
Вратари
Марек Лангхамер(Евгений Аликин)Тимур Билялов
1-й период
03:16Игорь Руденков(Никита Камалов)
04:06Владимир Галузин
12:58Михаил Глухов
13:58Кирилл Рассказов
2-й период
22:02Михаил Глухов
36:17Патрис Кормье
36:55Станислав Галиев
3-й период
40:34Джастин Азеведо(Микаэль Викстранд, Йессе Виртанен)
41:30Александр Горшков
49:52Михал Йордан
51:44Никита Камалов
53:27Михал Йордан
Овертайм
63:48Вячеслав Ушенин
63:48Вячеслав Ушенин
63:48Михаил Глухов
63:48Михаил Глухов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дмитрий Воронков(Ак Барс)
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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