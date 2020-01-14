Вратарь «Амура» пропустил курьезный гол «парашютом» в матче КХЛ

В первом периоде матча, выиграв вбрасывание в чужой зоне, Глухов сделал подкидку в направлении ворот соперника. Шайба перелетела через вратаря «Амура» и приземлилась в воротах. Несмотря на попытку тренерского штаба «тигров» оспорить взятие ворот, гол был засчитан.

«Курьёзная шайба, что тут скажешь. Хорошо, что повезло, и шайба залетела не без доли везения. Все понимали, что последние матчи мы сыграли неудачно, и сегодня хотели переломить эту чёрную полосу. Хорошо, что дотянули до победы, пусть и по буллитам», — цитирует Глухова пресс-служба «Ак Барса».