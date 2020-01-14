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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Этот гол прибил нас, но…». Скабелка — о победе «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» и сложном графике в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Салаватом Юлаевым» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о сложности игр в таком плотном графике, а также похвалил команду за матч, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская команда выиграла второй домашний матч подряд со счетом 5:3. Дублями отметились Дастин Бойд и Аркадий Шестаков.

— Я скажу так: сегодня была игра инициатив. Мы хорошо начали. Первый период неплохо играли и создавали моменты. А этот гол, который «Салават» забил в меньшинстве, нас прибил. После этого «Салават» захватил инициативу — тяжело нам было. Начало периода, минут восемь-десять, мы даже из зоны выйти не могли.

Непросто нам было. Но эта контратака, которая у нас получилась, — забили гол. Хочу поблагодарить за матч. Непросто три матча за четыре дня играть. Понятно, и соперник мощный. В атаке играет здорово. Мы довольны этой победой. Спасибо болельщикам и ребятам, — подытожил Скабелка.

Напомним, «Барыс» завершит домашнюю серию матчем с «Металлургом» из Магнитогорска. Игра состоится 16 января и начнется в 19:30 по столичному времени.

Барыс
5:3
2:1, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6038 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Цулыгин
Вратари
Хенрик КарлссонАндрей Кареев(Юха Метсола)
1-й период
04:41Дастин Бойд(Джесси Блэкер)
08:11Владислав Картаев(Линус Умарк, Алексей II Семенов)
14:13Дастин Бойд(Павел Акользин, Атте Охтамаа)
2-й период
26:28Аркадий Шестаков(Егор Шалапов, Кертис Валк)
26:28Командный штраф
27:28Александр Кадейкин(Евгений Лисовец)
31:36Дмитрий Шевченко
3-й период
42:29Вячеслав Солодухин(Владимир Жарков)
55:33Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Егор Шалапов)
56:22Атте Охтамаа(Егор Петухов, Дмитрий Гурков)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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