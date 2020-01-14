«Этот гол прибил нас, но…». Скабелка — о победе «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» и сложном графике в КХЛ

Казахстанская команда выиграла второй домашний матч подряд со счетом 5:3. Дублями отметились Дастин Бойд и Аркадий Шестаков.

— Я скажу так: сегодня была игра инициатив. Мы хорошо начали. Первый период неплохо играли и создавали моменты. А этот гол, который «Салават» забил в меньшинстве, нас прибил. После этого «Салават» захватил инициативу — тяжело нам было. Начало периода, минут восемь-десять, мы даже из зоны выйти не могли.

Непросто нам было. Но эта контратака, которая у нас получилась, — забили гол. Хочу поблагодарить за матч. Непросто три матча за четыре дня играть. Понятно, и соперник мощный. В атаке играет здорово. Мы довольны этой победой. Спасибо болельщикам и ребятам, — подытожил Скабелка.