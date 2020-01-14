Минское «Динамо» уступило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ

С первых минут противостояния «армейцы» взвинтили скорости и принялись атаковать владения голкипера минчан Никиты Толопило. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 14-й минуте матча забросил защитник ЦСКА Артем Блажиевский. До начала первого перерыва счет на табло не изменился.

Во втором периоде «зубры» раскрепостились и создали неудобства для обороны хозяев. Однако восстановить равновесие сил минчанам не удалось. Хоккеисты ЦСКА взяли игру под свой контроль и продолжили атаковать. На 38-й минуте игры форвард «армейцев» Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды.

В начале третьей двадцатиминутки, воспользовавшись ошибкой ЦСКА, защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко сократил отставание — 1:2. Однако москвичи тут же восстановили перевес в счете. Автором гола стал нападающий Максим Шалунов. Его поддержал товарищ по команде Антон Слепышев — 4:1. Незадолго до финальной сирены Константин Окулов обыграл защиту соперников и забросил шайбу в ворота минчан.