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14 января, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С первых минут противостояния «армейцы» взвинтили скорости и принялись атаковать владения голкипера минчан Никиты Толопило. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 14-й минуте матча забросил защитник ЦСКА Артем Блажиевский. До начала первого перерыва счет на табло не изменился.

Во втором периоде «зубры» раскрепостились и создали неудобства для обороны хозяев. Однако восстановить равновесие сил минчанам не удалось. Хоккеисты ЦСКА взяли игру под свой контроль и продолжили атаковать. На 38-й минуте игры форвард «армейцев» Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды.

В начале третьей двадцатиминутки, воспользовавшись ошибкой ЦСКА, защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко сократил отставание — 1:2. Однако москвичи тут же восстановили перевес в счете. Автором гола стал нападающий Максим Шалунов. Его поддержал товарищ по команде Антон Слепышев — 4:1. Незадолго до финальной сирены Константин Окулов обыграл защиту соперников и забросил шайбу в ворота минчан.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 16 января в гостях у подольского «Витязя».

ЦСКА
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 5250 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья СорокинНикита Толопило
1-й период
02:40Владислав Еременко
13:03Артем Блажиевский(Максим Соркин)
19:06Джо Морроу
2-й период
20:21Антон Слепышев
35:19Михаил Науменков
37:50Кирилл Капризов(Алексей Марченко)
3-й период
42:54Дмитрий Знахаренко(Андрей Павленко)
45:03Максим Шалунов(Константин Окулов, Иржи Секач)
49:17Антон Слепышев
57:38Константин Окулов(Михаил Науменков, Максим Шалунов)
58:28Артем Чмыхов
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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