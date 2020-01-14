СКА в четвертый раз в сезоне обыграл рижское «Динамо» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Йори Лехтеря (35-я минута), Владимир Ткачев (52) и Евгений Кетов (52). Ткачев в эпизоде с голом Лехтери отдал 100-ю передачу в матчах лиги. Помимо СКА он выступал за омский «Авангард», владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев», всего на его счету в КХЛ также 53 заброшенные шайбы.

Команды в текущем сезоне встретились в четвертый раз, во всех матчах побеждал СКА. Для «Динамо» это поражение стало четвертым подряд, в последний раз клуб выигрывал 4 января в домашнем матче против нурсултанского «Барыса» (1:0).