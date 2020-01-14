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14 января, источник: ТАСС

СКА в четвертый раз в сезоне обыграл рижское «Динамо» в КХЛ

ТАСС, 14 января. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11937 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Йори Лехтеря (35-я минута), Владимир Ткачев (52) и Евгений Кетов (52). Ткачев в эпизоде с голом Лехтери отдал 100-ю передачу в матчах лиги. Помимо СКА он выступал за омский «Авангард», владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев», всего на его счету в КХЛ также 53 заброшенные шайбы.

Команды в текущем сезоне встретились в четвертый раз, во всех матчах побеждал СКА. Для «Динамо» это поражение стало четвертым подряд, в последний раз клуб выигрывал 4 января в домашнем матче против нурсултанского «Барыса» (1:0).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 48 матчах 67 очков, «Динамо» идет на 11-й строчке, имея в активе 32 очка в 48 играх. В следующем матче СКА примет хельсинкский «Йокерит» 16 января, а «Динамо» — «Сочи» 21 января.

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3:0
0:0, 1:0, 2:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11937 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовГиртс Анкипанс
Вратари
Магнус ХелльбергЯнис Ворис
1-й период
00:25Картер Эштон
12:48Иван Морозов
17:36Командный штраф
2-й период
22:53Кристофер Берглунд
34:09Йори Лехтеря(Игорь Ожиганов, Владимир Ткачев)
3-й период
42:16Илья Каблуков
49:37Оскарс Батня
51:03Нериюс Алишаускас
51:38Владимир Ткачев(Лукас Бенгтссон, Василий Токранов)
51:51Евгений Кетов(Антон Белов, Максим Карпов)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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