ЦСКА победил дома минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбы забросили Артем Блажиевский (14-я минута), Кирилл Капризов (38), Максим Шалунов (46), Антон Слепышев (50) и Константин Окулов (58). У «Динамо» отличился Дмитрий Знахаренко (43).

Капризов забросил 23-ю шайбу в 43 матчах и является лучшим снайпером лиги. В шести последних матах он набрал 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Слепышев — 8 (4+4). «Динамо» не может обыграть ЦСКА на выезде с 5 ноября 2010 года (5:2). Всего армейцы одержали 13-ю победу подряд над минским клубом.

После 48 матчей ЦСКА с 72 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» идет на последнем, 12-м месте, набрав 32 очка в 48 матчах.

В следующем матче ЦСКА 16 января примет «Сочи», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с подольским «Витязем».

Результаты других матчей игрового дня: