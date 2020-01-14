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23:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил дома минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:1 обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбы забросили Артем Блажиевский (14-я минута), Кирилл Капризов (38), Максим Шалунов (46), Антон Слепышев (50) и Константин Окулов (58). У «Динамо» отличился Дмитрий Знахаренко (43).

Капризов забросил 23-ю шайбу в 43 матчах и является лучшим снайпером лиги. В шести последних матах он набрал 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Слепышев — 8 (4+4). «Динамо» не может обыграть ЦСКА на выезде с 5 ноября 2010 года (5:2). Всего армейцы одержали 13-ю победу подряд над минским клубом.

После 48 матчей ЦСКА с 72 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» идет на последнем, 12-м месте, набрав 32 очка в 48 матчах.

В следующем матче ЦСКА 16 января примет «Сочи», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с подольским «Витязем».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б;.
  • «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:5 Б;.
  • «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3;.
  • «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1;.
  • «Торпедо» (Нижний Новогород) — «Сочи» — 2:1 ОТ;.
  • «Витязь» (Московская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3.
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Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 5250 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья СорокинНикита Толопило
1-й период
02:40Владислав Еременко
13:03Артем Блажиевский(Максим Соркин)
19:06Джо Морроу
2-й период
20:21Антон Слепышев
35:19Михаил Науменков
37:50Кирилл Капризов(Алексей Марченко)
3-й период
42:54Дмитрий Знахаренко(Андрей Павленко)
45:03Максим Шалунов(Константин Окулов, Иржи Секач)
49:17Антон Слепышев
57:38Константин Окулов(Михаил Науменков, Максим Шалунов)
58:28Артем Чмыхов
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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