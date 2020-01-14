ЦСКА победил дома минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:1 обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:1 обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА шайбы забросили Артем Блажиевский (14-я минута), Кирилл Капризов (38), Максим Шалунов (46), Антон Слепышев (50) и Константин Окулов (58). У «Динамо» отличился Дмитрий Знахаренко (43).
Капризов забросил 23-ю шайбу в 43 матчах и является лучшим снайпером лиги. В шести последних матах он набрал 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Слепышев — 8 (4+4). «Динамо» не может обыграть ЦСКА на выезде с 5 ноября 2010 года (5:2). Всего армейцы одержали 13-ю победу подряд над минским клубом.
После 48 матчей ЦСКА с 72 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» идет на последнем, 12-м месте, набрав 32 очка в 48 матчах.
В следующем матче ЦСКА 16 января примет «Сочи», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с подольским «Витязем».
Результаты других матчей игрового дня:
|Игорь Никитин
|Крэйг Вудкрофт
|Илья Сорокин
|Никита Толопило
|02:40
|Владислав Еременко
|13:03
|Артем Блажиевский(Максим Соркин)
|19:06
|Джо Морроу
|20:21
|Антон Слепышев
|35:19
|Михаил Науменков
|37:50
|Кирилл Капризов(Алексей Марченко)
|42:54
|Дмитрий Знахаренко(Андрей Павленко)
|45:03
|Максим Шалунов(Константин Окулов, Иржи Секач)
|49:17
|Антон Слепышев
|57:38
|Константин Окулов(Михаил Науменков, Максим Шалунов)
|58:28
|Артем Чмыхов
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)