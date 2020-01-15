Вудкрофт: матч с ЦСКА стал проверкой для наших молодых хоккеистов

«Мне понравился настрой команды, желание, с которым мы вышли на лед. У нас в составе сегодня было много молодых игроков, и это было настоящей проверкой на прочность для всех них. Мы знали, что нам противостоит очень мастеровитая команда, и мы не должны давать сопернику много пространства и лишнего времени. В первом периоде нам это удавалось, но совершили одну ошибку, а команды такого уровня, как ЦСКА, за это очень быстро наказывают», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.