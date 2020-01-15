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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт: матч с ЦСКА стал проверкой для наших молодых хоккеистов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА стал настоящей проверкой на прочность для большого количества молодых игроков минского «Динамо», заявил главный тренер белорусской команды Крэйг Вудкрофт.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА во вторник одержал домашнюю победу над минским «Динамо» со счетом 5:1.

«Мне понравился настрой команды, желание, с которым мы вышли на лед. У нас в составе сегодня было много молодых игроков, и это было настоящей проверкой на прочность для всех них. Мы знали, что нам противостоит очень мастеровитая команда, и мы не должны давать сопернику много пространства и лишнего времени. В первом периоде нам это удавалось, но совершили одну ошибку, а команды такого уровня, как ЦСКА, за это очень быстро наказывают», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.

«Во втором периоде моментами даже контролировали ход матча, но, опять-таки, в одном из моментов проявили слишком много уважения сопернику, дали чуть больше пространства, и счет стал 0:2, — добавил Вудкрофт. — В третьем периоде мы продолжали бороться, забросили шайбу, но вернуться в игру так и не смогли. Для наших молодых игроков — большой опыт провести матч против таких мастеров. Мы разберем ошибки, возьмем лучшее из этой игры, исправим ошибки и будем двигаться дальше».

ЦСКА
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 5250 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья СорокинНикита Толопило
1-й период
02:40Владислав Еременко
13:03Артем Блажиевский(Максим Соркин)
19:06Джо Морроу
2-й период
20:21Антон Слепышев
35:19Михаил Науменков
37:50Кирилл Капризов(Алексей Марченко)
3-й период
42:54Дмитрий Знахаренко(Андрей Павленко)
45:03Максим Шалунов(Константин Окулов, Иржи Секач)
49:17Антон Слепышев
57:38Константин Окулов(Михаил Науменков, Максим Шалунов)
58:28Артем Чмыхов
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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