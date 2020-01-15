Грецкий: В следующем сезоне будем биться за Кубок Гагарина

ЦСКА во вторник одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1. После 48 матчей чемпионата динамовцы находятся на последнем месте в Западной конференции, набрав 32 очка.
«У нас идет смена поколений. Вы видели, сколько молодых игроков сегодня вышли на лед. Мы в этом сезоне наберемся опыта и уже в следующем дадим бой всей КХЛ. Не то что будем за плей-офф сражаться, будем биться за Кубок Гагарина. Перед началом сезона все смеялись над этой фразой. Но какой смысл вообще идти в сезон, если мы не хотим добиться первого места? Будем стараться, тем более тренеры во многом нам помогают расти как хоккеистам», — сказал Грецкий журналистам.
«Конечно, такие игры очень много дают для профессионального роста, — продолжил 23-летний хоккеист. — Правда, всегда хочется победить. Это была первая игра, я еще восстанавливался. Первый период получился очень тяжелый, все знают напор, с которым играет ЦСКА. Мы его сдержали, и дальше игра постепенно выровнялась. Я считаю, что в третьем периоде мы даже добавили, но пропустили не очень нужные голы. ЦСКА такая команда, которая в любой момент воспользуется твоей ошибкой. Не допускай их, мы бы могли зацепиться за результат».