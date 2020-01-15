Грецкий: В следующем сезоне будем биться за Кубок Гагарина

Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА во вторник одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1. После 48 матчей чемпионата динамовцы находятся на последнем месте в Западной конференции, набрав 32 очка.

«У нас идет смена поколений. Вы видели, сколько молодых игроков сегодня вышли на лед. Мы в этом сезоне наберемся опыта и уже в следующем дадим бой всей КХЛ. Не то что будем за плей-офф сражаться, будем биться за Кубок Гагарина. Перед началом сезона все смеялись над этой фразой. Но какой смысл вообще идти в сезон, если мы не хотим добиться первого места? Будем стараться, тем более тренеры во многом нам помогают расти как хоккеистам», — сказал Грецкий журналистам.