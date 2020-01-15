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00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грецкий: В следующем сезоне будем биться за Кубок Гагарина

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Молодые хоккеисты минского «Динамо» в нынешнем сезоне наберутся достаточно опыта, чтобы в следующем бороться за Кубок Гагарина, заявил нападающий белорусского клуба Вячеслав Грецкий.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА во вторник одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1. После 48 матчей чемпионата динамовцы находятся на последнем месте в Западной конференции, набрав 32 очка.

«У нас идет смена поколений. Вы видели, сколько молодых игроков сегодня вышли на лед. Мы в этом сезоне наберемся опыта и уже в следующем дадим бой всей КХЛ. Не то что будем за плей-офф сражаться, будем биться за Кубок Гагарина. Перед началом сезона все смеялись над этой фразой. Но какой смысл вообще идти в сезон, если мы не хотим добиться первого места? Будем стараться, тем более тренеры во многом нам помогают расти как хоккеистам», — сказал Грецкий журналистам.

«Конечно, такие игры очень много дают для профессионального роста, — продолжил 23-летний хоккеист. — Правда, всегда хочется победить. Это была первая игра, я еще восстанавливался. Первый период получился очень тяжелый, все знают напор, с которым играет ЦСКА. Мы его сдержали, и дальше игра постепенно выровнялась. Я считаю, что в третьем периоде мы даже добавили, но пропустили не очень нужные голы. ЦСКА такая команда, которая в любой момент воспользуется твоей ошибкой. Не допускай их, мы бы могли зацепиться за результат».

ЦСКА
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 5250 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья СорокинНикита Толопило
1-й период
02:40Владислав Еременко
13:03Артем Блажиевский(Максим Соркин)
19:06Джо Морроу
2-й период
20:21Антон Слепышев
35:19Михаил Науменков
37:50Кирилл Капризов(Алексей Марченко)
3-й период
42:54Дмитрий Знахаренко(Андрей Павленко)
45:03Максим Шалунов(Константин Окулов, Иржи Секач)
49:17Антон Слепышев
57:38Константин Окулов(Михаил Науменков, Максим Шалунов)
58:28Артем Чмыхов
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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