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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан и хоккеисты «Барыса» разобрали победу над «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Барыса» Даррен Диц прокомментировал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Его слова приводит официальный сайт лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла 14 января в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

«Отличная игра, вновь удалось хорошо начать матч, мы знали, что “Салават Юлаев” хороший, сильный соперник и что по ходу матча они добавят. Им удалось сравнять счет в начале третьего периода. Но мы придерживались своего плана на игру, и главное, что не отошли от него, не стали паниковать, когда Уфа сделала 3:3, справились с этим и смогли выйти вперед, забросить еще шайб», — сказал Диц.

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Его одноклубник Атте Охтамаа выделил игру «Барыса» в обороне: «Мы начали хорошо, не упустили свои моменты. Но на старте третьего периода “Салават” все же нашел способ догнать нас. У них сильная команда. Мощно играют в нападении, создали много моментов, давили. Мы здорово сыграли в обороне, не дали сопернику перехватить прежде всего психологическое преимущество. В общем, классно отоборонялись, ловко поймали соперника на контратаках и использовали эти моменты».

В свою очередь, нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков считает, что ключевой момент в игре пришелся на второй период.

— Отлично, что выиграли. Но как-то нервно завершили матч, могли спокойнее, немного потеряли концентрацию. Во втором периоде был ключевой момент, справились с давлением соперника. Да, в начале третьего отрезка пропустили, была такая нервная концовка. Хорошо, что забили. Никита Михайлис отдал классный пас Аркаше, и получился отличный гол.

— Вы тоже не первый матч набираете очки, хотя в составе появляетесь нечасто. С чем связываете подъем в результативности?
— Мне просто везет с партнерами, это они в порядке. Хорошо, что удается набирать очки. Но главное, что команда побеждает, тем более при родных трибунах.

Следующий матч «Барыс» проведет 16 января дома против «Металлурга».

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Барыс
5:3
2:1, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6038 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Цулыгин
Вратари
Хенрик КарлссонАндрей Кареев(Юха Метсола)
1-й период
04:41Дастин Бойд(Джесси Блэкер)
08:11Владислав Картаев(Линус Умарк, Алексей II Семенов)
14:13Дастин Бойд(Павел Акользин, Атте Охтамаа)
2-й период
26:28Аркадий Шестаков(Егор Шалапов, Кертис Валк)
26:28Командный штраф
27:28Александр Кадейкин(Евгений Лисовец)
31:36Дмитрий Шевченко
3-й период
42:29Вячеслав Солодухин(Владимир Жарков)
55:33Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Егор Шалапов)
56:22Атте Охтамаа(Егор Петухов, Дмитрий Гурков)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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