Капитан и хоккеисты «Барыса» разобрали победу над «Салаватом Юлаевым»

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла 14 января в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

«Отличная игра, вновь удалось хорошо начать матч, мы знали, что “Салават Юлаев” хороший, сильный соперник и что по ходу матча они добавят. Им удалось сравнять счет в начале третьего периода. Но мы придерживались своего плана на игру, и главное, что не отошли от него, не стали паниковать, когда Уфа сделала 3:3, справились с этим и смогли выйти вперед, забросить еще шайб», — сказал Диц.

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Его одноклубник Атте Охтамаа выделил игру «Барыса» в обороне: «Мы начали хорошо, не упустили свои моменты. Но на старте третьего периода “Салават” все же нашел способ догнать нас. У них сильная команда. Мощно играют в нападении, создали много моментов, давили. Мы здорово сыграли в обороне, не дали сопернику перехватить прежде всего психологическое преимущество. В общем, классно отоборонялись, ловко поймали соперника на контратаках и использовали эти моменты».

В свою очередь, нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков считает, что ключевой момент в игре пришелся на второй период.

— Отлично, что выиграли. Но как-то нервно завершили матч, могли спокойнее, немного потеряли концентрацию. Во втором периоде был ключевой момент, справились с давлением соперника. Да, в начале третьего отрезка пропустили, была такая нервная концовка. Хорошо, что забили. Никита Михайлис отдал классный пас Аркаше, и получился отличный гол.

— Вы тоже не первый матч набираете очки, хотя в составе появляетесь нечасто. С чем связываете подъем в результативности?

— Мне просто везет с партнерами, это они в порядке. Хорошо, что удается набирать очки. Но главное, что команда побеждает, тем более при родных трибунах.