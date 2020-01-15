Диц из «Барыса» назначен капитаном команды на Матч звезд КХЛ

Напомним, мастер-шоу и Матч звезд состоятся 18 и 19 января в Москве. В прошлом сезоне Диц оформил дубль в финале и помог своей команде победить. \

«В этом году он уже стал капитаном своего клуба, неплохо говорит по-русски, а в главному шоу сезона примет участие во второй раз», — пишет сайт КХЛ про Дица — уроженца Канады, натурализованного для сборной Казахстана.

«Я очень рад возможности принять участие в звездном уикэнде в Москве. Для меня большая часть представлять не только “Барыс”, но и весь Казахстан. Я уверен, что это будет отличные два дня для Лиги, всех болельщиков и игроков!» — прокомментировал хоккеист.