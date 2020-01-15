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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Диц из «Барыса» назначен капитаном команды на Матч звезд КХЛ

Защитник «Барыса» Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ-2020, сообщается на сайте лиги.

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Напомним, мастер-шоу и Матч звезд состоятся 18 и 19 января в Москве. В прошлом сезоне Диц оформил дубль в финале и помог своей команде победить. \

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«В этом году он уже стал капитаном своего клуба, неплохо говорит по-русски, а в главному шоу сезона примет участие во второй раз», — пишет сайт КХЛ про Дица — уроженца Канады, натурализованного для сборной Казахстана.

«Я очень рад возможности принять участие в звездном уикэнде в Москве. Для меня большая часть представлять не только “Барыс”, но и весь Казахстан. Я уверен, что это будет отличные два дня для Лиги, всех болельщиков и игроков!» — прокомментировал хоккеист.

Отметим, что Диц также является капитаном в «Барысе». С полным составом его команды на Матч звезд можно ознакомиться по этой ссылке.

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