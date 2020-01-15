Диц из «Барыса» назначен капитаном команды на Матч звезд КХЛ
Защитник «Барыса» Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ-2020, сообщается на сайте лиги.
Защитник «Барыса» Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ-2020, сообщается на сайте лиги.
Напомним,
«В этом году он уже стал капитаном своего клуба, неплохо говорит
«Я очень рад возможности принять участие в звездном уикэнде в Москве. Для меня большая часть представлять не только “Барыс”, но и весь Казахстан. Я уверен, что это будет отличные два дня для Лиги, всех болельщиков и игроков!» — прокомментировал хоккеист.
Отметим, что Диц также является капитаном в «Барысе». С полным составом его команды на Матч звезд можно ознакомиться по этой ссылке.