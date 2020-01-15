Форвард «Металлурга» Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

38-летний Мозякин должен был сыграть в составе команды дивизиона Харламова. Форвард принимал участие во всех 11 Матчах звезд КХЛ. В текущем сезоне КХЛ он провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, ему принадлежат рекорды чемпионатов страны по количеству очков, голов и результативных передач.