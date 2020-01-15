КХЛ определила капитанов сборных дивизионов на Матч звезд
ТАСС, 15 января. Стали известны капитаны сборных дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Об этом сообщает
ТАСС, 15 января. Стали известны капитаны сборных дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Об этом сообщает
Капитаном дивизиона Боброва стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев, капитаном дивизиона Тарасова — форвард ЦСКА Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова — нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, капитаном дивизиона Чернышева — защитник «Барыса» Даррен Диц.
18 января на «ВТБ-Арене» пройдет