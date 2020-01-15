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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Пишу свою историю». Форвард «Барыса» — о драфте НХЛ, подражании и стиле игры

18-летний нападающий Максим Мусоров вошел в промежуточный список драфта-2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лучший бомбардир сборной Казахстана на прошедшем недавно молодежном чемпионате мира рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о мечте сыграть в ведущем турнире планеты.

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В элитном дивизионе МЧМ форвард набрал шесть (4+2) очков, а за «Барыс» в КХЛ отыграл 14 игр и отдал одну голевую передачу. Получил игровое время Мусоров в двух последних победных матчах за клуб.

— Максим, вы попали в список драфта НХЛ. Приятно?
— Да? Не знаю, не видел еще. (беседа прошла сразу после матча «Барыс» — «Салават Юлаев» — прим. ред.).

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— Да, это так.
— Я стараюсь не зацикливаться на этом. Стараюсь больше играть. А там уже как сложится. Конечно, это мечта. Можно сказать, что с детства мечтал об этом. Почему бы и нет?

— Может быть, есть игроки, на кого хотелось бы быть похожим?
— Да нет, хочется писать свою историю. Зачем за кем-то повторять? Просто смотришь что-то хорошее, подчеркиваешь для себя и совершенствуешься.

— Никаких ассоциаций нет?
— Нет, почему, есть игроки, которые нравятся, но стараюсь действовать в своем стиле.

Добавим, ранее был обнародован промежуточный список Драфта-2020, куда помимо Мусорова вошел еще один казахстанец — 19-летний Андрей Буяльский из «Сарыарки».

18-летний Мусоров дебютировал в КХЛ в гостевом матче «Барыса» с «Салаватом Юлаевым» в начале октябре. Главный тренер столичного клуба Андрей Скабелка активно использовал форвард в некоторых матчах, давая ему до семи минут игрового времени. В ноябре-декабре Максим выступал за «Номад» и «Снежные Барсы».

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