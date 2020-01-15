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14:37 (мск), источник: ТАСС

Мозякин пропустит Матч звезд КХЛ из-за гайморита

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не сможет принять участие в ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за гайморита, восстановление займет неделю. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

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Источник: РИА "Новости"

«У Сергея гайморит, он вчера отыграл, ему было плохо, — сказал Ласьков. — Ему назначили процедуры, завтра на матч он не выходит. Мы согласовали с КХЛ, что выставляем его на больничный. Для нас плохо, что капитана не будет на площадке в матче с “Барысом”».

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Форвард принимал участие во всех предыдущих 11 Матчах звезд КХЛ. 14 января команда из Магнитогорска на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла челябинскому «Трактору» (1:2), следующий матч команда проведет 16 января, ее соперником станет казахстанский «Барыс». После этого команда 24 января в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо».

Врач команды Михаил Новиков назвал приблизительный срок восстановления Мозякина. «Обострение хронического заболевания. Сложно сказать про сроки восстановления, приблизительно в районе недели», — сказал он.

Мозякину 38 лет, в текущем сезоне КХЛ он провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, ему принадлежат рекорды чемпионатов страны по количеству очков, голов и результативных передач.

ФОНБЕТ Неделя звезд КХЛ проходит с 11 по 19 января. 18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

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