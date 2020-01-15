«Авангард» выиграл третий матч подряд и оторвался от «Барыса» в борьбе за лидерство в дивизионе КХЛ
Омский «Авангард», обыграв владивостокский «Адмирал», одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Омский «Авангард», обыграв владивостокский «Адмирал», одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей отличились Валентин Пьянов (21-я минута), Алексей Потапов (28-я), Сергей Широков (37-я), Денис Зернов (47-я) и Брэндон Макмиллан (55-я). У хозяев шайбы забросили Алексей Дробин (7-я) и Мартин Бакош (31-я).
Таким образом, «Авангард» оторвался от «Барыса» на три очка в борьбе за лидерство в дивизионе Чернышева — 66 против 63.
«Барыс» занимает второе место в дивизионе, уступая «Аванграду», и третье — в Восточной конференции, где лидирует казанский «Ак Барс» с 68-ю баллами, при этом имея две игры в запасе.
Причем свою победную серию «Авангард» начал с победы над «Барысом» 11 января в
Завтра, 16 января, «Барыс» примет магнитогорский «Металлург» (начало встречи в 19:30 по времени Нур-Султана), а «Авангард» проведет еще одну встречу с «Адмиралом» (15:30).
Напомним, «Барыс» после проигрыша «Авангарду» обыграл в родных стенах сначала ярославский «Локомотив» — 4:3 ОТ, а затем уфимский «Салават Юлаев» — 5:3.
|Сергей Светлов
|Боб Хартли
|Антон Красоткин
|Эмиль Гарипов
|06:12
|Алексей Дробин
|20:48
|Валентин Пьянов(Роман Манухов)
|27:43
|Алексей Потапов(Вячеслав Войнов)
|28:28
|Денис Вихарев
|30:37
|Мартин Бакош
|33:44
|Шон Лалонд
|34:50
|Командный штраф
|36:41
|Сергей Широков(Коди Фрэнсон, Валентин Пьянов)
|38:37
|Александр Осипов
|46:16
|Денис Зернов(Свен Андригетто, Семен Ручкин)
|53:31
|Григорий Желдаков
|54:24
|Брэндон Макмиллан(Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов)
|54:27
|Иван Лисин
|54:27
|Алексей Потапов
|20
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)