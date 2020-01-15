«Авангард» выиграл третий матч подряд и оторвался от «Барыса» в борьбе за лидерство в дивизионе КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей отличились Валентин Пьянов (21-я минута), Алексей Потапов (28-я), Сергей Широков (37-я), Денис Зернов (47-я) и Брэндон Макмиллан (55-я). У хозяев шайбы забросили Алексей Дробин (7-я) и Мартин Бакош (31-я).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_673dd838d71cb9fb67c3c18f235f923f_hd/q675189/332709edaff7f6d107bf256e6f8d2dc9/4734765329?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Авангард» оторвался от «Барыса» на три очка в борьбе за лидерство в дивизионе Чернышева — 66 против 63.

«Барыс» занимает второе место в дивизионе, уступая «Аванграду», и третье — в Восточной конференции, где лидирует казанский «Ак Барс» с 68-ю баллами, при этом имея две игры в запасе.

Причем свою победную серию «Авангард» начал с победы над «Барысом» 11 января в Нур-Султане со счетом 3:0. Затем омская команда также в гостях вырвала победу у хабаровского «Амура» в серии буллитов — 2:1.

Завтра, 16 января, «Барыс» примет магнитогорский «Металлург» (начало встречи в 19:30 по времени Нур-Султана), а «Авангард» проведет еще одну встречу с «Адмиралом» (15:30).