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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Авангард» выиграл третий матч подряд и оторвался от «Барыса» в борьбе за лидерство в дивизионе КХЛ

Омский «Авангард», обыграв владивостокский «Адмирал», одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей отличились Валентин Пьянов (21-я минута), Алексей Потапов (28-я), Сергей Широков (37-я), Денис Зернов (47-я) и Брэндон Макмиллан (55-я). У хозяев шайбы забросили Алексей Дробин (7-я) и Мартин Бакош (31-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Авангард» оторвался от «Барыса» на три очка в борьбе за лидерство в дивизионе Чернышева — 66 против 63.

«Барыс» занимает второе место в дивизионе, уступая «Аванграду», и третье — в Восточной конференции, где лидирует казанский «Ак Барс» с 68-ю баллами, при этом имея две игры в запасе.

Причем свою победную серию «Авангард» начал с победы над «Барысом» 11 января в Нур-Султане со счетом 3:0. Затем омская команда также в гостях вырвала победу у хабаровского «Амура» в серии буллитов — 2:1.

Завтра, 16 января, «Барыс» примет магнитогорский «Металлург» (начало встречи в 19:30 по времени Нур-Султана), а «Авангард» проведет еще одну встречу с «Адмиралом» (15:30).

Напомним, «Барыс» после проигрыша «Авангарду» обыграл в родных стенах сначала ярославский «Локомотив» — 4:3 ОТ, а затем уфимский «Салават Юлаев» — 5:3.

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Адмирал
2:5
1:0, 1:3, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2215.01.2020, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3211 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловБоб Хартли
Вратари
Антон КрасоткинЭмиль Гарипов
1-й период
06:12Алексей Дробин
2-й период
20:48Валентин Пьянов(Роман Манухов)
27:43Алексей Потапов(Вячеслав Войнов)
28:28Денис Вихарев
30:37Мартин Бакош
33:44Шон Лалонд
34:50Командный штраф
36:41Сергей Широков(Коди Фрэнсон, Валентин Пьянов)
38:37Александр Осипов
3-й период
46:16Денис Зернов(Свен Андригетто, Семен Ручкин)
53:31Григорий Желдаков
54:24Брэндон Макмиллан(Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов)
54:27Иван Лисин
54:27Алексей Потапов
Статистика
20Штрафное время2
0Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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