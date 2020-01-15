«Старики» в бой не идут. Сергей Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщил ТАСС первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков, 38-летний хоккеист почувствовал недомогание еще до выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» (1:2), которая прошла во вторник. «Но вчера было принципиальное дерби, Сергей решил выйти и, наверное, обострил ситуацию», — прокомментировал Ласьков. В итоге хоккеисту диагностировали гайморит, по предварительным прогнозам врача магнитогорского клуба Михаила Новикова, спортсмену понадобится неделя на восстановление.

Место Мозякина в составе команды дивизиона Харламова займет его одноклубник шведский нападающий Деннис Расмуссен. «У Сергея было желание, он настраивался, был готов ехать. Но приехать и развозить сопли перед болельщиками, наверное, было бы неправильно», — отметил Ласьков.

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18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

В текущем сезоне КХЛ Мозякин провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Список заслуг и рекордов форварда впечатляет, нападающий является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, также в его активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств.

Мозякин владеет рекордами национального первенства по набранным очкам (1143), заброшенным шайбам (527) и результативным передачам (616). Рекорды результативности матчей звезд также принадлежат ему — 39 очков, 29 голов. Мозякин является лучшим в истории КХЛ по показателю полезности (+172).

Вслед за Дацюком и Овечкиным

Если Мозякин не сыграет в Матче звезд КХЛ не по своей воле, то капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк сам отказался от участия, 41-летний хоккеист должен был также выступать в команде дивизиона Харламова.

Генеральный директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков рассказывал ТАСС, что Дацюк решил вместо этого пройти медицинские процедуры, его место занял нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак.

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Кроме того, из-за травм в составе команды дивизиона Тарасова вместо голкипера ярославского «Локомотива» Ильи Коновалова на лед выйдет вратарь нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров, форвард череповецкой «Северстали» Егор Морозов заменил своего одноклубника Даниила Вовченко в дивизионе Боброва, там же страж ворот минского «Динамо» Иван Бочаров сыграет вместо своего коллеги по амплуа из петербургского СКА Александра Самонова.

Президент омского «Авангарда» партнер Мозякина и Дацюка по сборной России Максим Сушинский, который принял участие в восьми матчах звезд КХЛ, в беседе с ТАСС заверил, что болельщики все равно увидят красивый спектакль. «Есть и другие мастера. Но такие игроки, конечно, должны присутствовать на матче звезд», — отметил собеседник ТАСС.