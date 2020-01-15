«Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить». Дебютант «Барыса» — о первом сезоне в КХЛ и своей результативности

24-летний новобранец столичной команды в 48 играх регулярного чемпионата набрал 12 очков — восемь голов и четыре передачи. Два гола дебютанта Шестакова для «Барыса» стали победными.

— Хотелось бы такое делать каждый день, и даже на тренировках. Но приятно, что в игре удалось забить два гола. Спасибо партнерам, что вывели на бросок. Где-то хорошую передачу отдали. Самое главное, что команда победила. Эмоции хорошие, ведь мы победили такую серьезную команду. Вышли в третьем периоде и переиграли их. Сделали какие-то выводы после второго периода. Выиграли период — выиграли игру.

— По тому, как развивался матч, он был похож на предыдущий с «Локомотивом». Были впереди в счете в две шайбы, но снова дали догнать.

— На самом деле нет. Каждая игра, она другая, не такая, как предыдущая. Даже сравнить не получится. И по моментам, и по голам. Они разные. Поэтому мы победили в основное время, а не в овертайме или по буллитам.

— Помним первую шайбу, и был заряд позитивной энергии. Потом вторая, третья, четвертая… Сейчас дубль. Для первого сезона все очень хорошо складывается. О таком можно мечтать.

— Да, очень хорошо складывается. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но надо работать еще больше. Сейчас какие-то голы пошли, но надо работать еще больше, чтобы они никуда не исчезли. А то если довольствоваться этим, то они просто исчезнут и больше никогда не появятся.

— В прошлом матче было пару эпизодов, когда партнеры выводили на бросок пасом из-за ворот…

— Сегодня тоже был такой момент в третьем периоде, когда Никита Михайлис «подкидку» дал, но там две клюшки пошли в стык и заблокировали бросок. И он не получился, шайба мимо ворот ушла.

— Выход на ворота с Михайлисом получился и зрелищным, и результативным. Но, наверное, нерв был, когда готовились к броску. Какая мысль была, когда готовились принять передачу?

— На самом деле никаких мыслей не было. Я видел, что защитник активно пошел на Никиту, и он отдал в противоход. Я краем глаза увидел, что вратарь не успевает переместиться. Там надо было сразу бросать.

— Но он ее зацепил.

— Да, он зацепил ее ловушкой, но не дотягивался. А если бы я принял шайбу и начал перебирать, то он бы переместился и выкатился на меня. Угол бы сократил, и шансов бы уже не было.

— Могли первый гол «украсть» в матче, когда начали смотреть вне игры.

— Да, но я выскочил на смену и даже на линию не смотрел. Небольшой вираж сделал интуитивно, чтобы из зоны выйти. Менялся я в зоне — выпрыгивал со скамейки. Я даже не смотрел на линию, но что-то, видимо, углядели. Но сразу отменили, значит, не было нарушения.