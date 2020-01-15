Даррен Диц, Корбэн Найт или Роман Старченко. Кто в «Барысе» самый эффективный в атаке?

Лидер столичного клуба Диц является самым бросающим в команде, даже пропуская игры турнира. Возможно, что защитник не так результативен, как в прошлом сезоне, но свои 200+ по броскам он точно сделает.

ТОП-5 по броскам

1. Даррен Диц — 177 бросков

2. Никита Михайлис — 128 бросков

3. Роман Старченко — 109 бросков

4. Аркадий Шестаков — 83 броска

5. Джесси Блэкер — 79 бросков.

В группе лидеров — только потенциальные игроки сборной Казахстана. Трое — форварды. Самый результативный хоккеист, которым является Корбэн Найт (15+16), занимает лишь восьмое место с 76 бросками.

ТОП-5 по эффективности бросков

1. Корбэн Найт — 19,7 процента

2−3. Роман Старченко и Алихан Асетов — по 13,8 процента

4. Дастин Бойд — 12,9 процента

5−6. Аркадий Шестаков и Линус Виделль — 9,6 процента.

К этой группе приближается защитник Атте Охтамаа с 9,4 процента (пять голов после 53 бросков). Очень близко также Антон Сагадеев (8,8), Никита Михайлис (8,6) и Кертис Волк (8).