Даррен Диц, Корбэн Найт или Роман Старченко. Кто в «Барысе» самый эффективный в атаке?

Лидер столичного клуба Диц является самым бросающим в команде, даже пропуская игры турнира. Возможно, что защитник не так результативен, как в прошлом сезоне, но свои 200+ по броскам он точно сделает.
1. Даррен Диц — 177 бросков
2. Никита Михайлис — 128 бросков
3. Роман Старченко — 109 бросков
4. Аркадий Шестаков — 83 броска
5. Джесси Блэкер — 79 бросков.
В группе лидеров — только потенциальные игроки сборной Казахстана. Трое — форварды. Самый результативный хоккеист, которым является Корбэн Найт (15+16), занимает лишь восьмое место с 76 бросками.
1. Корбэн Найт — 19,7 процента
2−3. Роман Старченко и Алихан Асетов — по 13,8 процента
4. Дастин Бойд — 12,9 процента
5−6. Аркадий Шестаков и Линус Виделль — 9,6 процента.
К этой группе приближается защитник Атте Охтамаа с 9,4 процента (пять голов после 53 бросков). Очень близко также Антон Сагадеев (8,8), Никита Михайлис (8,6) и Кертис Волк (8).
Напомним, улучшить свою статистику игроки «Барыса» могут уже завтра, 16 января, когда на своем льду примут магнитогорский «Металлург». После 48 игр подопечные Андрея Скабелки набрали 63 очка и располагаются на третьем месте в Восточной конференции. Российская команда идет на шестом месте с 53 баллами.