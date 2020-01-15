«Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА». Путин выбрал преемника Медведева на посту премьера

53-летний Мишустин входит в наблюдательный совет московского хоккейного клуба ЦСКА. На торжественной церемонии вручения золотых медалей чемпионата России 2015 он рассказывал, как много для него значит эта команда.

«Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА, — говорил Мишустин. — Мой папа до ухода из жизни тоже болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник».