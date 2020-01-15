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22:03 (мск), источник: Sport24

«Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА». Путин выбрал преемника Медведева на посту премьера

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что Мишустин уже дал свое согласие.

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Источник: РИА "Новости"

53-летний Мишустин входит в наблюдательный совет московского хоккейного клуба ЦСКА. На торжественной церемонии вручения золотых медалей чемпионата России 2015 он рассказывал, как много для него значит эта команда.

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«Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА, — говорил Мишустин. — Мой папа до ухода из жизни тоже болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник».

Поздравляя в 2016 году Мишустина с 50-летием, на официальном сайте ЦСКА в числе прочего были опубликованы следующие слова: «Благодарим вас за неустанное внимание и поддержку хоккейного клуба ЦСКА, во многом благодаря которым армейцы смогли вернуться на вершину и стали лидером отечественного хоккея!».

Мишустин также является членом правления Федерации хоккея России.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию объявил об уходе правительства в отставку.

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20:55 (мск)© Ньюстюб
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