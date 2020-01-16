Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Металлург»

Источник: РИА "Новости"

После неудачного старта серии команда выиграла два матча подряд. Во вторник «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» — 5:3. Две шайбы Дастина Бойда и гол Аркадия Шестакова помогли хозяевам получить лидерство 3:1 к 27-й минуте, но уфимцы смогли сравнять счёт на старте третьего периода. Впрочем, второй гол Аркадия Шестакова за 4,5 минуты вывел «Барыс» вперёд, эта шайба стала победной, окончательный счёт установил Атте Охтамаа. Хенрик Карлссон отразил 36 бросков — это его 11-я победа в 17 матчах сезона.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 22, 16.01.2020, 16:30 Барыс - Металлург Мг -

В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на третьей позиции — 63 очка в 48 матчах. Виктор Сведберг и Ииро Пакаринен находятся в списке травмированных игроков.

«Металлург» прибыл в Казахстан из Челябинска, где команда Ильи Воробьёва начала свою выездную серию. Гола Максима Матушкина не хватило гостям для того, чтобы взять очки в матче с «Трактором» — 1:2. Василий Кошечкин провёл очередной сильный матч, отразив 22 броска. Ранее в январе Кошечкин достиг отметки в 200 побед в форме «Металлурга».

В таблице Восточной Конференции «Металлург» располагается на шестой строчке — 53 очка в 48 играх. Список травмированных игроков команды пуст.