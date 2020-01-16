«Авангард» одержал четвертую подряд победу и оторвался от «Барыса» в таблице дивизиона
Омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 3:1. У победителей, которые дважды реализовали большинство, на седьмой минуте забил Алексей Потапов, на 14-й — Кирилл Семенов, а на 47-й — Сергей Шумаков. Проигравшие на это смогли ответить лишь шайбой Мартина Бакоша на 30-й.
С 68 очками «Авангард», одержавший четвертую подряд победу, идет вторым в Восточной конференции, а «Адмирал» с 49 баллами занимает девятое место. Омичи лидируют в дивизионе Чернышева, опережая «Барыс» на пять баллов, но казахстанский клуб пока провел на матч меньше.
Уже сегодня «Барыс» может сократить отставание от «Авангарда». Казахстанский клуб в 19:30 по времени
|Сергей Светлов
|Боб Хартли
|Антон Красоткин
|Игорь Бобков
|02:35
|Роман Манухов
|06:21
|Алексей Потапов(Денис Зернов, Вячеслав Войнов)
|13:40
|Кирилл Семенов(Семен Кошелев, Коди Фрэнсон)
|28:34
|Роман Манухов
|29:08
|Мартин Бакош(Маркус Юнг, Денис Вихарев)
|35:12
|Александр Угольников
|45:29
|Юрий Петров
|46:42
|Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Роб Клинкхаммер)
|50:19
|Сергей Шумаков
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)