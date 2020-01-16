Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Б
12
Хоккей. НХЛ
17.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.01
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
14
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
15:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Авангард» одержал четвертую подряд победу и оторвался от «Барыса» в таблице дивизиона

Омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 3:1. У победителей, которые дважды реализовали большинство, на седьмой минуте забил Алексей Потапов, на 14-й — Кирилл Семенов, а на 47-й — Сергей Шумаков. Проигравшие на это смогли ответить лишь шайбой Мартина Бакоша на 30-й.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

С 68 очками «Авангард», одержавший четвертую подряд победу, идет вторым в Восточной конференции, а «Адмирал» с 49 баллами занимает девятое место. Омичи лидируют в дивизионе Чернышева, опережая «Барыс» на пять баллов, но казахстанский клуб пока провел на матч меньше.

Уже сегодня «Барыс» может сократить отставание от «Авангарда». Казахстанский клуб в 19:30 по времени Нур-Султана дома примет «Металлург».

Читайте также
Адмирал
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 2963 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловБоб Хартли
Вратари
Антон КрасоткинИгорь Бобков
1-й период
02:35Роман Манухов
06:21Алексей Потапов(Денис Зернов, Вячеслав Войнов)
13:40Кирилл Семенов(Семен Кошелев, Коди Фрэнсон)
2-й период
28:34Роман Манухов
29:08Мартин Бакош(Маркус Юнг, Денис Вихарев)
35:12Александр Угольников
3-й период
45:29Юрий Петров
46:42Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Роб Клинкхаммер)
50:19Сергей Шумаков
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"У меня есть варианты из высшей лиги Бельгии и Австрии". Вороговский - о Шпилевском, зарплате и Боранбаеве
Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
ПСЖ без шансов разбил «Монако». Головин остался в тени
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель
Ковальчук выдал «слепой» ассист. Он заиграл круче Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь