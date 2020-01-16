«Авангард» одержал четвертую подряд победу и оторвался от «Барыса» в таблице дивизиона

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 3:1. У победителей, которые дважды реализовали большинство, на седьмой минуте забил Алексей Потапов, на 14-й — Кирилл Семенов, а на 47-й — Сергей Шумаков. Проигравшие на это смогли ответить лишь шайбой Мартина Бакоша на 30-й.

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С 68 очками «Авангард», одержавший четвертую подряд победу, идет вторым в Восточной конференции, а «Адмирал» с 49 баллами занимает девятое место. Омичи лидируют в дивизионе Чернышева, опережая «Барыс» на пять баллов, но казахстанский клуб пока провел на матч меньше.