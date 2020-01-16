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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» обыграла «Амур» по буллитам в матче КХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде по буллитам обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Данилы Романцева (12-я минута) хозяева льда ответили точным броском Кирилла Рассказова (40). Победу «Сибири» в серии буллитов принес Микаэль Руохомаа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» одержала пятую победу подряд и в следующем матче 21 января примет челябинский «Трактор». «Амур» потерпел седьмое поражение подряд и следующую игру проведет 21 января на выезде против китайского «Куньлуня».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4821 зритель
Главные тренеры
Александр ГулявцевНиколай Заварухин
Вратари
Евгений АликинХарри Сятери
1-й период
04:12Денис Голубев
09:45Валерий Васильев
11:26Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Евгений Чесалин)
2-й период
30:14Павел Турбин
34:53Виктор Комаров
39:08Кирилл Рассказов(Гынек Зогорна, Данил Файзуллин)
3-й период
54:00Александр Торченюк
Овертайм
61:40Павел Турбин
64:32Николай Демидов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Микаэль Руохомаа(Сибирь)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Буллит
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