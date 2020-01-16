«Сибирь» обыграла «Амур» по буллитам в матче КХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде по буллитам обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде по буллитам обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Данилы Романцева (12-я минута) хозяева льда ответили точным броском Кирилла Рассказова (40). Победу «Сибири» в серии буллитов принес Микаэль Руохомаа.
«Сибирь» одержала пятую победу подряд и в следующем матче 21 января примет челябинский «Трактор». «Амур» потерпел седьмое поражение подряд и следующую игру проведет 21 января на выезде против китайского «Куньлуня».
|Александр Гулявцев
|Николай Заварухин
|Евгений Аликин
|Харри Сятери
|04:12
|Денис Голубев
|09:45
|Валерий Васильев
|11:26
|Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Евгений Чесалин)
|30:14
|Павел Турбин
|34:53
|Виктор Комаров
|39:08
|Кирилл Рассказов(Гынек Зогорна, Данил Файзуллин)
|54:00
|Александр Торченюк
|61:40
|Павел Турбин
|64:32
|Николай Демидов
|победный бросок: Микаэль Руохомаа(Сибирь)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)