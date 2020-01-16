«Сибирь» обыграла «Амур» по буллитам в матче КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Данилы Романцева (12-я минута) хозяева льда ответили точным броском Кирилла Рассказова (40). Победу «Сибири» в серии буллитов принес Микаэль Руохомаа.