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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Карлссон против конкурента из ТОП-5. «Барыс» сыграет с возможным соперником по Кубку Гагарина

Столичный «Барыс» сегодня, 16 января, сыграет матч регулярного чемпионата КХЛ с двукратным обладателем Кубка Гагарина — «Металлургом» из Магнитогорска. Подопечные Андрея Скабелки находятся выше в турнирной таблице, но российская команда выиграла четыре из пяти матчей в Казахстана. Подробнее — в материале корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В истории казахстанского клуба «Барыс» есть несколько принципиальных соперников в лиге, и «Металлург» — один из них. Если бы «регулярка» КХЛ завершилась прямо сейчас, то клубы в третий раз встретились в плей-офф турнира. Несколько фактов о противостоянии.

Карлссон против Кошечкина

Заочная дуэль двух ветеранов турнира должна стать украшением матча. Оба входят в ТОП-5 по отражению бросков, и в ТОП-10 — по коэффициенту надежности. 36-летний россиянин Василий Кошечкин проиграл два последних матча, а ровесник и визави Хенрик Карлссон отметился двумя победами.

Индивидуальная статистика игроков очень близка, но если Карлссон, это сменщик для Эдди Паскуале, то Кошечкин — основной голкипер. В зачет Василию пошли 29 игр — 14 побед и 15 поражений. Хенрик проводит лучший сезон в КХЛ — 11 побед и три поражения.

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Неделя 22, 16.01.2020, 16:30

Барыс-Металлург Мг-

Две дуэли в Кубке Гагарина

Розыгрыш плей-офф сезона-2011/12 мог стать поворотным для «Барыса». После трех лет встреч с «Ак Барсом» из Казани казахстанская команда наконец на старте игр на вылет получила другого соперника — «Металлург». И едва не вышла во второй раунд турнира: «Барыс» вел в серии со счетом 3:1, но дальше прошли магниторцы.

В сезоне-2016/17 команды снова встретились, но во втором круге состязания. Казахстанский клуб прошел челябинский «Трактор» (4:2) и на «Металлург» сил не хватило (0:4). Магнитогорцы в том турнире в статусе двукратных обладателей трофея проиграли СКА из Санкт-Петербурга.

Лидеры сезона

У «Металлурга» выделяется Сергей Мозякин с 32 (11+21) очками, но в Казахстане он не сыграет из-за травмы. Всего на три балла от него отстает Деннис Расмуссен — 29 (9+20) очков. Есть еще четыре форварда, которых нельзя оставить без внимания — Андрей Нестрашил (8+10), Брэндон Козун (6+12), Николай Кулемен (11+6) и Эрик О́Делл (6+9).

На первом месте в «Барысе» — Корбэн Найт с 31 (15+16) очком. Следом расположился Роман Старченко (15+15), а на третью строчку поднялся Даррен Диц (8+17). Всего балл ему уступает Никита Михайлис (11+13).

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» пройдет сегодня, 16 января. Начнется встреча в 19:30 по столичному времени. «Барыс» занимает третье место на «Востоке» с 63 очками, а «Металлург» отстает на десять баллов, и идет шестым.

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