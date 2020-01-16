«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пекинский «Куньлунь» на своем льду победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пекинский «Куньлунь» на своем льду победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе китайского клуба шайбы забросили Адам Крэкнелл (36-я минута), Тревор Мёрфи (37) и Жильбер Брюле (60). У казанцев отличился Михаил Глухов (7).
«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в «регулярке» КХЛ. «Ак Барс» потерпел третье поражение в последних четырех играх.
|Курт Фрэйзер
|Дмитрий Квартальнов
|Джереми Смит
|Тимур Билялов(Тимур Билялов)
|06:29
|Брэндон Йип
|06:44
|Джереми Смит
|07:00
|Михаил Глухов(Мэтт Фрэттин, Джастин Азеведо)
|08:54
|Дмитрий Воронков
|11:08
|Альберт Яруллин
|20:00
|Артем Галимов
|35:38
|Адам Крэкнелл
|36:08
|Тревор Мерфи(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
|52:14
|Тревор Мерфи
|59:59
|Жильбер Брюле(Джейк Челиос)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)