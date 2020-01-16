«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе китайского клуба шайбы забросили Адам Крэкнелл (36-я минута), Тревор Мёрфи (37) и Жильбер Брюле (60). У казанцев отличился Михаил Глухов (7).