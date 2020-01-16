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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Ак Барс»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пекинский «Куньлунь» на своем льду победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе китайского клуба шайбы забросили Адам Крэкнелл (36-я минута), Тревор Мёрфи (37) и Жильбер Брюле (60). У казанцев отличился Михаил Глухов (7).

«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в «регулярке» КХЛ. «Ак Барс» потерпел третье поражение в последних четырех играх.

Куньлунь
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2788 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерДмитрий Квартальнов
Вратари
Джереми СмитТимур Билялов(Тимур Билялов)
1-й период
06:29Брэндон Йип
06:44Джереми Смит
07:00Михаил Глухов(Мэтт Фрэттин, Джастин Азеведо)
08:54Дмитрий Воронков
11:08Альберт Яруллин
2-й период
20:00Артем Галимов
35:38Адам Крэкнелл
36:08Тревор Мерфи(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
3-й период
52:14Тревор Мерфи
59:59Жильбер Брюле(Джейк Челиос)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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