«Барыс» победил «Магнитку» и выиграл третий подряд матч в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 16 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3.

Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел «Барыс» вперед, а на 35-й капитан казахстанского клуба Даррен Диц реализовал большинство и зажег 2:0. Впрочем, еще до перерыва «Металлург» смог разыграть лишнего игрока и размочить счет — за 23 секунды до сирены забил Андрей Нестрашил.

Ударно «Барыс» провел начало третьего периода. Казахстанскому клубу удалось дважды огорчить «Металлург»: на 42-й минуте отличился Корбэн Найт, а на 46-й — Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. На 49-й минуте Нестрашил оформил дубль и дал надежду гостям.

В оставшееся время «Барыс» мог увеличить счет, но арбитры после видеоповтора отменили шайбу Антона Сагадеева. В итоге забил же «Металлург» — на 57-й минуте забил защитник Виктор Антипин, который родился в Усть-Каменогорске и чей отец выступал за сборную Казахстана и «Барыс».

Для «Барыса» этот матч стал последним, четвертым, в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила уфимский «Салават Юлаев» (5:3) и ярославский «Локомотив» (4:3) и проиграла омскому «Авангарду» — 0:3.

С 65 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции и вторым в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от «Авангарда».