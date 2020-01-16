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16 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Магнитку» и выиграл третий подряд матч в КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 16 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3.

Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел «Барыс» вперед, а на 35-й капитан казахстанского клуба Даррен Диц реализовал большинство и зажег 2:0. Впрочем, еще до перерыва «Металлург» смог разыграть лишнего игрока и размочить счет — за 23 секунды до сирены забил Андрей Нестрашил.

Ударно «Барыс» провел начало третьего периода. Казахстанскому клубу удалось дважды огорчить «Металлург»: на 42-й минуте отличился Корбэн Найт, а на 46-й — Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. На 49-й минуте Нестрашил оформил дубль и дал надежду гостям.

В оставшееся время «Барыс» мог увеличить счет, но арбитры после видеоповтора отменили шайбу Антона Сагадеева. В итоге забил же «Металлург» — на 57-й минуте забил защитник Виктор Антипин, который родился в Усть-Каменогорске и чей отец выступал за сборную Казахстана и «Барыс».

Для «Барыса» этот матч стал последним, четвертым, в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила уфимский «Салават Юлаев» (5:3) и ярославский «Локомотив» (4:3) и проиграла омскому «Авангарду» — 0:3.

С 65 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции и вторым в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от «Авангарда».

Теперь «Барыс» ждет гостевая серия из четырех матчей, в первом из которых соперником будет СКА, идущий вторым на «Западе». Эта игра пройдет 21 января и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.

Барыс
4:3
0:0, 2:1, 2:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6011 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Кошечкин(Василий Демченко, Василий Демченко, Василий Демченко)
1-й период
12:32Максим Матушкин
2-й период
29:16Линус Виделль(Роман Старченко)
34:49Максим Матушкин
34:55Даррен Дитц(Атте Охтамаа)
38:37Командный штраф
39:37Андрей Нестрашил(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
3-й период
42:32Корбан Найт
45:25Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
48:14Андрей Нестрашил(Виктор Антипин, Томаш Филиппи)
56:41Виктор Антипин(Роман Любимов, Деннис Расмуссен)
Статистика
2Штрафное время4
2Игра в большинстве1
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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