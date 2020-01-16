«Барыс» победил «Магнитку» и выиграл третий подряд матч в КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 января, в
Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел «Барыс» вперед, а на 35-й капитан казахстанского клуба Даррен Диц реализовал большинство и зажег 2:0. Впрочем, еще до перерыва «Металлург» смог разыграть лишнего игрока и размочить счет — за 23 секунды до сирены забил Андрей Нестрашил.
Ударно «Барыс» провел начало третьего периода. Казахстанскому клубу удалось дважды огорчить «Металлург»: на 42-й минуте отличился Корбэн Найт, а на 46-й — Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. На 49-й минуте Нестрашил оформил дубль и дал надежду гостям.
В оставшееся время «Барыс» мог увеличить счет, но арбитры после видеоповтора отменили шайбу Антона Сагадеева. В итоге забил же «Металлург» — на 57-й минуте забил защитник Виктор Антипин, который родился в
Для «Барыса» этот матч стал последним, четвертым, в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила уфимский «Салават Юлаев» (5:3) и ярославский «Локомотив» (4:3) и проиграла омскому «Авангарду» — 0:3.
С 65 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции и вторым в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от «Авангарда».
Теперь «Барыс» ждет гостевая серия из четырех матчей, в первом из которых соперником будет СКА, идущий вторым на «Западе». Эта игра пройдет 21 января и начнется в 22:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале
|Василий Кошечкин(Василий Демченко, Василий Демченко, Василий Демченко)
|12:32
|Максим Матушкин
|29:16
|Линус Виделль(Роман Старченко)
|34:49
|Максим Матушкин
|34:55
|Даррен Дитц(Атте Охтамаа)
|38:37
|Командный штраф
|39:37
|Андрей Нестрашил(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
|42:32
|Корбан Найт
|45:25
|Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
|48:14
|Андрей Нестрашил(Виктор Антипин, Томаш Филиппи)
|56:41
|Виктор Антипин(Роман Любимов, Деннис Расмуссен)
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)