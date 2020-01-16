Хоккеисты и гандболисты из ЕАЭС не будут считаться легионерами в РФ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Спортсмены из
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Спортсмены из
Данная норма закреплена в соответствующих приказах Минспорта РФ, которые опубликованы на портале правовой информации.
Отмечается, что в первенстве России по хоккею среди юниоров (не старше 21 года) не должно быть ни одного легионера. В командах ВХЛ могут играть не более четырех легионеров, в том числе ни одного вратаря.
В 2019 году суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнованиях. Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта утратили статус легионеров спортсмены из Белоруссии.