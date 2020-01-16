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20:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты и гандболисты из ЕАЭС не будут считаться легионерами в РФ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющие право выступать за национальные сборные соответствующих стран, не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по хоккею, гандболу, водному поло и хоккею с мячом на территории России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данная норма закреплена в соответствующих приказах Минспорта РФ, которые опубликованы на портале правовой информации.

Отмечается, что в первенстве России по хоккею среди юниоров (не старше 21 года) не должно быть ни одного легионера. В командах ВХЛ могут играть не более четырех легионеров, в том числе ни одного вратаря.

В 2019 году суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнованиях. Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта утратили статус легионеров спортсмены из Белоруссии.

Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

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