«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Дацюк забил пятую шайбу в КХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Шайбы у победителей забросили Денис Бодров (23-я минута), Павел Дацюк (32), для которого этот гол стал пятым в сезоне, Анатолий Голышев (55) и Артем Гареев (60). В составе проигравших отличились Петр Хохряков (46) и Никита Сошников (50).
В следующем матче «Автомобилист» 21 января на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» в этот же день примет «Адмирал» из Владивостока.
|Андрей Мартемьянов
|Николай Цулыгин
|Якуб Коварж
|Юха Метсола(Андрей Кареев, Юха Метсола, Юха Метсола)
|22:27
|Денис Бодров(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
|31:21
|Павел Дацюк(Георгий Белоусов)
|45:02
|Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев, Артем Сергеев)
|45:32
|Евгений Мозер
|45:35
|Никита Трямкин
|47:43
|Командный штраф
|49:38
|Никита Сошников(Филип Ларсен, Теему Хартикайнен)
|53:52
|Джефф Плэтт
|54:33
|Анатолий Голышев
|59:46
|Артем Гареев(Павел Дацюк)
|8
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)