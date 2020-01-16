«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Дацюк забил пятую шайбу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Шайбы у победителей забросили Денис Бодров (23-я минута), Павел Дацюк (32), для которого этот гол стал пятым в сезоне, Анатолий Голышев (55) и Артем Гареев (60). В составе проигравших отличились Петр Хохряков (46) и Никита Сошников (50).