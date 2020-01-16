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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Дацюк забил пятую шайбу в КХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Шайбы у победителей забросили Денис Бодров (23-я минута), Павел Дацюк (32), для которого этот гол стал пятым в сезоне, Анатолий Голышев (55) и Артем Гареев (60). В составе проигравших отличились Петр Хохряков (46) и Никита Сошников (50).

В следующем матче «Автомобилист» 21 января на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» в этот же день примет «Адмирал» из Владивостока.

Автомобилист
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5450 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Цулыгин
Вратари
Якуб КоваржЮха Метсола(Андрей Кареев, Юха Метсола, Юха Метсола)
2-й период
22:27Денис Бодров(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
31:21Павел Дацюк(Георгий Белоусов)
3-й период
45:02Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев, Артем Сергеев)
45:32Евгений Мозер
45:35Никита Трямкин
47:43Командный штраф
49:38Никита Сошников(Филип Ларсен, Теему Хартикайнен)
53:52Джефф Плэтт
54:33Анатолий Голышев
59:46Артем Гареев(Павел Дацюк)
Статистика
8Штрафное время0
0Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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