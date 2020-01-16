«Спартак» впервые с сентября 2013 года переиграл на выезде «Северсталь» в матче КХЛ

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, «Спартак» одержал вторую победу, ранее команды обменялись домашними победами (череповецкий клуб победил со счетом 3:2, «Спартак» с тем же счетом обыграл «Северсталь» по итогам серии буллитов).

«Спартак» в гостях обыграл «Северсталь» впервые с 22 ноября 2013 года (5:4 ОТ), после этого последовала серия из шести поражений. Команды провели 27-й матч в КХЛ, «Спартак» одержал 13-ю победу (восемь — в основное время, четыре — в овертайме, одна — в серии буллитов), «Северсталь» обыгрывала «Спартак» 14 раз (11 — в основное время и три — в овертайме).