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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с сентября 2013 года переиграл на выезде «Северсталь» в матче КХЛ

ТАСС, 16 января. Московский «Спартак» в овертайме на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в «Ледовом дворце» в присутствии 4013 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Победную шайбу на 38-й секунде овертайма забросил Каспарс Даугавиньш. В составе «Спартака» также отличился Робин Ганзл (32-я минута). У «Северстали» шайбу забросил Егор Яковлев (53), хоккеист совершил бросок из своей зоны.

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, «Спартак» одержал вторую победу, ранее команды обменялись домашними победами (череповецкий клуб победил со счетом 3:2, «Спартак» с тем же счетом обыграл «Северсталь» по итогам серии буллитов).

«Спартак» в гостях обыграл «Северсталь» впервые с 22 ноября 2013 года (5:4 ОТ), после этого последовала серия из шести поражений. Команды провели 27-й матч в КХЛ, «Спартак» одержал 13-ю победу (восемь — в основное время, четыре — в овертайме, одна — в серии буллитов), «Северсталь» обыгрывала «Спартак» 14 раз (11 — в основное время и три — в овертайме).

Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 62 очка в 49 матчах. «Северсталь» занимает 10-е место в Западной конференции (46 очков в 50 играх). Следующий матч между «Спартаком» и «Северсталью» состоится в Москве 23 января, до этого «Спартак» на выезде сыграет с минским «Динамо» 21 января. 18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

В других матчах дня новосибирская «Сибирь» в гостях в серии буллитов обыграла хабаровский «Амур» (2:1), хозяева потерпели седьмое поражение подряд. Омский «Авангард» на выезде оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (3:1), гости выиграли четвертый матч подряд, пекинский «Куньлунь» на своем льду победил казанский «Ак Барс» (3:1), «Барыс» из Нур-Султана дома обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3).

Северсталь
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 19:00 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец", 4013 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинОлег Знарок
Вратари
Дмитрий ШугаевНикита Беспалов
1-й период
02:55Никита Хлыстов
11:50Командный штраф
11:58Егор Яковлев
19:12Командный штраф
2-й период
31:28Робин Ганзл(Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш)
34:24Никита Беспалов
37:32Каспарс Даугавиньш
3-й период
52:40Егор Яковлев(Илья Хохлов, Сергей Монахов)
Овертайм
60:38Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов, Робин Ганзл)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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