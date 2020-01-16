«Спартак» впервые с сентября 2013 года переиграл на выезде «Северсталь» в матче КХЛ

Победную шайбу на 38-й секунде овертайма забросил Каспарс Даугавиньш. В составе «Спартака» также отличился Робин Ганзл (32-я минута). У «Северстали» шайбу забросил Егор Яковлев (53), хоккеист совершил бросок из своей зоны.
Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, «Спартак» одержал вторую победу, ранее команды обменялись домашними победами (череповецкий клуб победил со счетом 3:2, «Спартак» с тем же счетом обыграл «Северсталь» по итогам серии буллитов).
«Спартак» в гостях обыграл «Северсталь» впервые с 22 ноября 2013 года (5:4 ОТ), после этого последовала серия из шести поражений. Команды провели 27-й матч в КХЛ, «Спартак» одержал 13-ю победу (восемь — в основное время, четыре — в овертайме, одна — в серии буллитов), «Северсталь» обыгрывала «Спартак» 14 раз (11 — в основное время и три — в овертайме).
Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 62 очка в 49 матчах. «Северсталь» занимает 10-е место в Западной конференции (46 очков в 50 играх). Следующий матч между «Спартаком» и «Северсталью» состоится в Москве 23 января, до этого «Спартак» на выезде сыграет с минским «Динамо» 21 января. 18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.
В других матчах дня новосибирская «Сибирь» в гостях в серии буллитов обыграла хабаровский «Амур» (2:1), хозяева потерпели седьмое поражение подряд. Омский «Авангард» на выезде оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (3:1), гости выиграли четвертый матч подряд, пекинский «Куньлунь» на своем льду победил казанский «Ак Барс» (3:1), «Барыс» из Нур-Султана дома обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3).