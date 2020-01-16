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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» победило московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Станислав Бочаров (14-я и 35-я минута), Тай Рэтти (16, 53), Артем Аляев (26) и Дрю Шор (60). У проигравших отличились Вадим Шипачев (1), Дмитрий Яшкин (25), Илья Круглов (30) и Иван Игумнов (46).

«Торпедо» 21 января примет ярославский «Локомотив», в этот же день «Динамо» сыграет дома с казанским «Ак Барсом».

Торпедо
6:4
2:1, 2:2, 2:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5200 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиВладимир Крикунов
Вратари
Андрей ТихомировИван Бочаров(Александр Еременко, Александр Еременко, Александр Еременко)
1-й период
00:23Вадим Шипачев(Андре Петерссон, Михал Чайковски)
13:46Станислав Бочаров(Михаил Орлов, Андрей Белевич)
14:52Андре Петерссон
15:44Тай Рэтти(Антон Шенфельд, Джордан Шредер)
17:22Денис Почивалов
2-й период
24:01Дмитрий Яшкин(Юусо Хиетанен, Вадим Шипачев)
25:33Артем Аляев(Тай Рэтти, Джордан Шредер)
29:01Илья Круглов(Андрей Алексеев, Егор I Зайцев)
34:56Станислав Бочаров(Денис Баранцев, Даниил Ильин)
3-й период
45:44Иван Игумнов(Егор I Зайцев, Андрей Алексеев)
52:36Тай Рэтти(Антон Шенфельд)
59:16Дрю Шор(Антон Шенфельд)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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