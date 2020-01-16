«Торпедо» победило московское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Станислав Бочаров (14-я и 35-я минута), Тай Рэтти (16, 53), Артем Аляев (26) и Дрю Шор (60). У проигравших отличились Вадим Шипачев (1), Дмитрий Яшкин (25), Илья Круглов (30) и Иван Игумнов (46).
«Торпедо» 21 января примет ярославский «Локомотив», в этот же день «Динамо» сыграет дома с казанским «Ак Барсом».
|Дэвид Немировски
|Владимир Крикунов
|Андрей Тихомиров
|Иван Бочаров(Александр Еременко, Александр Еременко, Александр Еременко)
|00:23
|Вадим Шипачев(Андре Петерссон, Михал Чайковски)
|13:46
|Станислав Бочаров(Михаил Орлов, Андрей Белевич)
|14:52
|Андре Петерссон
|15:44
|Тай Рэтти(Антон Шенфельд, Джордан Шредер)
|17:22
|Денис Почивалов
|24:01
|Дмитрий Яшкин(Юусо Хиетанен, Вадим Шипачев)
|25:33
|Артем Аляев(Тай Рэтти, Джордан Шредер)
|29:01
|Илья Круглов(Андрей Алексеев, Егор I Зайцев)
|34:56
|Станислав Бочаров(Денис Баранцев, Даниил Ильин)
|45:44
|Иван Игумнов(Егор I Зайцев, Андрей Алексеев)
|52:36
|Тай Рэтти(Антон Шенфельд)
|59:16
|Дрю Шор(Антон Шенфельд)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)