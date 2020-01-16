«Торпедо» победило московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Станислав Бочаров (14-я и 35-я минута), Тай Рэтти (16, 53), Артем Аляев (26) и Дрю Шор (60). У проигравших отличились Вадим Шипачев (1), Дмитрий Яшкин (25), Илья Круглов (30) и Иван Игумнов (46).