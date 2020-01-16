ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Толчинский (3-я минута), Антон Слепышев (41, 50), Константин Окулов (48, 57) и Никита Нестеров (51). У «Сочи» отличился Давид Рундблад (59).
Благодаря победе над «Сочи» ЦСКА стал первой командой текущего сезона, оформившей выход в плей-офф. Команда является действующим обладателем Кубка Гагарина.
ЦСКА в третий раз в сезоне переиграл «Сочи», ранее армейцы оказывались сильнее со счетом 2:0 и 7:1. Команды встретились в 21-й раз в матчах КХЛ, на счету сочинцев одна победа, которая была одержана в гостях 4 января 2016 года (2:1), армейцы выиграли 17 матчей в основное время и три — в серии буллитов.
Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, в активе клуба 74 очка в 49 играх. «Сочи» располагается на девятом месте в Западной конференции (46 очков в 49 матчах).
В следующем матче ЦСКА примет петербургский СКА 21 января, «Сочи» в этот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо». 18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.