ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

ЦСКА в третий раз в сезоне переиграл «Сочи», ранее армейцы оказывались сильнее со счетом 2:0 и 7:1. Команды встретились в 21-й раз в матчах КХЛ, на счету сочинцев одна победа, которая была одержана в гостях 4 января 2016 года (2:1), армейцы выиграли 17 матчей в основное время и три — в серии буллитов.