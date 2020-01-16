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22:11 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду переиграл «Сочи» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Толчинский (3-я минута), Антон Слепышев (41, 50), Константин Окулов (48, 57) и Никита Нестеров (51). У «Сочи» отличился Давид Рундблад (59).

Благодаря победе над «Сочи» ЦСКА стал первой командой текущего сезона, оформившей выход в плей-офф. Команда является действующим обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА в третий раз в сезоне переиграл «Сочи», ранее армейцы оказывались сильнее со счетом 2:0 и 7:1. Команды встретились в 21-й раз в матчах КХЛ, на счету сочинцев одна победа, которая была одержана в гостях 4 января 2016 года (2:1), армейцы выиграли 17 матчей в основное время и три — в серии буллитов.

Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, в активе клуба 74 очка в 49 играх. «Сочи» располагается на девятом месте в Западной конференции (46 очков в 49 матчах).

В следующем матче ЦСКА примет петербургский СКА 21 января, «Сочи» в этот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо». 18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

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ЦСКА
6:1
1:0, 0:0, 5:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 6103 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинАлександр Андриевский
Вратари
Ларс ЮханссонИван Налимов
1-й период
02:50Сергей Толчинский(Александр Попов)
2-й период
23:39Юрий Александров
24:41Максим Шалунов
3-й период
40:53Антон Слепышев(Марио Кемпе, Кирилл Капризов)
47:21Константин Окулов(Максим Шалунов)
47:36Сергей Толчинский
47:36Дамир Рахимуллин
49:10Юрий Александров
49:35Антон Слепышев(Кирилл Капризов, Никита Нестеров)
49:36Сергей Толчинский
50:45Никита Нестеров(Антон Слепышев)
55:09Константин Окулов(Мэт Робинсон)
58:57Андрей Алтыбармакян(Давид Рундблад, Степан Старков)
59:27Александр Рыбаков
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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