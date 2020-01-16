Минское «Динамо» разгромно уступило «Витязю» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хозяева площадки, желая взять реванш за недавнее поражение от «Динамо» в Минске (2:3), сразу принялись атаковать неприятельские владения. И уже на 7-й минуте матча игрокам «Витязя» удалось добиться успеха. Автором гола стал форвард Павел Варфоломеев. Его тут же поддержал товарищ по команде нападающий Иван Ларичев, удвоив преимущество «витязей». Минчане попытались восстановить равновесие сил, но редкие атаки результата не принесли.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты «Витязя» сбавили темп, однако продолжили расстреливать владения голкипера «зубров». На 30-й минуте противостояния защитник хозяев Вилле Лаюнен реализовал большинство, а незадолго до второго перерыва его одноклубник Павел Чернов установил счет 4:0.

В третьем периоде «Витязь» продолжил теснить оппонентов. А на 48-й минуте матча Данила Моисеев обыграл защиту «Динамо» и забросил шайбу в ворота минчан. «Зубры» лишь под занавес противостояния смогли «размочить» счет. Автором единственного гола стал Евгений Дадонов — 1:5.