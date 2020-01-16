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16 января, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» разгромно уступило «Витязю» в гостевом матче чемпионата КХЛ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли подольскому «Витязю» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева площадки, желая взять реванш за недавнее поражение от «Динамо» в Минске (2:3), сразу принялись атаковать неприятельские владения. И уже на 7-й минуте матча игрокам «Витязя» удалось добиться успеха. Автором гола стал форвард Павел Варфоломеев. Его тут же поддержал товарищ по команде нападающий Иван Ларичев, удвоив преимущество «витязей». Минчане попытались восстановить равновесие сил, но редкие атаки результата не принесли.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты «Витязя» сбавили темп, однако продолжили расстреливать владения голкипера «зубров». На 30-й минуте противостояния защитник хозяев Вилле Лаюнен реализовал большинство, а незадолго до второго перерыва его одноклубник Павел Чернов установил счет 4:0.

В третьем периоде «Витязь» продолжил теснить оппонентов. А на 48-й минуте матча Данила Моисеев обыграл защиту «Динамо» и забросил шайбу в ворота минчан. «Зубры» лишь под занавес противостояния смогли «размочить» счет. Автором единственного гола стал Евгений Дадонов — 1:5.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 21 января на ледовой площадке «Минск-Арены» против московского «Спартака».

Витязь
5:1
2:0, 2:0, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 2987 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья ЕжовАлександр Осипков(Дэнни Тэйлор)
1-й период
06:39Павел Варфоломеев(Якуб Ержабек)
09:18Иван Ларичев(Павел Чернов)
15:38Игорь Головков
2-й период
28:12Джо Морроу
28:46Дмитрий Знахаренко
29:12Вилле Лаюнен(Алексей Бывальцев)
31:31Кирилл Готовец
33:44Командный штраф
36:42Павел Чернов
36:56Павел Воробей
39:05Павел Чернов(Павел Воробей, Куинтон Хауден)
3-й период
47:12Данила Моисеев(Даниил Пыленков)
48:52Павел Воробей
51:42Игорь Головков
51:42Игорь Головков
56:53Евгений II Дадонов(Вячеслав Грецкий, Иван Дроздов)
59:20Куинтон Хауден
59:55Евгений II Дадонов
Статистика
14Штрафное время10
4Игра в большинстве7
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
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