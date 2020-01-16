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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» по буллитам победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» в серии буллитов одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (49-я и 56-я минуты) и Александр Авцин (58). У проигравших отличились Райан Мерфи (3) и Йонас Энлунд (28, 36). В серии буллитов победу «Трактору» принес Кристиан Томас.

«Трактор» 21 января на выезде встретится с новосибирской «Сибирью», «Нефтехимик» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

Нефтехимик
3:4Б
1:0, 2:0, 0:3, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевВладимир Юрзинов
Вратари
Константин БарулинСтанислав Галимов(Иван Федотов)
1-й период
02:34Никита I Комаров
02:45Райан Мерфи(Павел Порядин, Мэтт Уайт)
06:53Арсен Хисамутдинов
10:12Степан Захарчук
10:23Дамир Шарипзянов
13:20Владимир Бобылев
2-й период
26:00Никита I Комаров
27:53Йонас Энлунд(Марат Хайруллин, Дамир Шарипзянов)
30:20Руслан Карлин
35:04Йонас Энлунд(Павел Падакин, Дамир Шарипзянов)
35:29Якоб Берглунд
37:04Йонас Энлунд
3-й период
41:28Павел Порядин
41:57Дамир Шарипзянов
44:04Виталий Меньшиков
48:57Томаш Гика(Лукаш Седлак, Ник Бэйлен)
49:27Виталий Атюшов
55:01Томаш Гика(Сергей Терещенко, Ник Бэйлен)
57:32Александр Авцин(Артем Михеев, Вячеслав Основин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кристиан Томас(Трактор)
Статистика
16Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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