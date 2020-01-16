«Трактор» по буллитам победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (49-я и 56-я минуты) и Александр Авцин (58). У проигравших отличились Райан Мерфи (3) и Йонас Энлунд (28, 36). В серии буллитов победу «Трактору» принес Кристиан Томас.