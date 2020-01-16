«Трактор» по буллитам победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» в серии буллитов одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» в серии буллитов одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (49-я и 56-я минуты) и Александр Авцин (58). У проигравших отличились Райан Мерфи (3) и Йонас Энлунд (28, 36). В серии буллитов победу «Трактору» принес Кристиан Томас.
«Трактор» 21 января на выезде встретится с новосибирской «Сибирью», «Нефтехимик» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
|Вячеслав Буцаев
|Владимир Юрзинов
|Константин Барулин
|Станислав Галимов(Иван Федотов)
|02:34
|Никита I Комаров
|02:45
|Райан Мерфи(Павел Порядин, Мэтт Уайт)
|06:53
|Арсен Хисамутдинов
|10:12
|Степан Захарчук
|10:23
|Дамир Шарипзянов
|13:20
|Владимир Бобылев
|26:00
|Никита I Комаров
|27:53
|Йонас Энлунд(Марат Хайруллин, Дамир Шарипзянов)
|30:20
|Руслан Карлин
|35:04
|Йонас Энлунд(Павел Падакин, Дамир Шарипзянов)
|35:29
|Якоб Берглунд
|37:04
|Йонас Энлунд
|41:28
|Павел Порядин
|41:57
|Дамир Шарипзянов
|44:04
|Виталий Меньшиков
|48:57
|Томаш Гика(Лукаш Седлак, Ник Бэйлен)
|49:27
|Виталий Атюшов
|55:01
|Томаш Гика(Сергей Терещенко, Ник Бэйлен)
|57:32
|Александр Авцин(Артем Михеев, Вячеслав Основин)
|победный бросок: Кристиан Томас(Трактор)
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)