СКА дома переиграл «Йокерит» в матче чемпионата КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Токранов на 24-й минуте, Владимир Ткачёв (26, 38), Евгений Кетов (58). В составе гостей отличился Петри Контиола (44).
СКА набрал 69 очков по итогам 49 матчей. «Йокерит» имеет в активе 65 очков после 48 встреч.
СКА в следующем матче на выезде встретится с московским ЦСКА 21 января. «Йокерит» в этот же день дома встретится с казахстанским «Барысом».
|Алексей Кудашов
|Лаури Марьямяки
|Магнус Хелльберг
|Янис Калниньш
|03:59
|Петри Контиола
|14:32
|Владимир Ткачев
|17:28
|Томми Кивисте
|20:23
|Петер Регин
|23:13
|Василий Токранов(Василий Глотов, Евгений Кетов)
|25:51
|Владимир Ткачев(Йори Лехтеря)
|29:38
|Петри Контиола
|37:07
|Владимир Ткачев(Данила Галенюк, Игорь Ожиганов)
|37:36
|Антон Белов
|43:04
|Петри Контиола(Виктор Лев)
|57:14
|Евгений Кетов(Илья Каблуков, Владимир Ткачев)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)