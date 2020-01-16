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22:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА дома переиграл «Йокерит» в матче чемпионата КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Токранов на 24-й минуте, Владимир Ткачёв (26, 38), Евгений Кетов (58). В составе гостей отличился Петри Контиола (44).

СКА набрал 69 очков по итогам 49 матчей. «Йокерит» имеет в активе 65 очков после 48 встреч.

СКА в следующем матче на выезде встретится с московским ЦСКА 21 января. «Йокерит» в этот же день дома встретится с казахстанским «Барысом».

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СКА
4:1
0:0, 3:0, 1:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 2216.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12049 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовЛаури Марьямяки
Вратари
Магнус ХелльбергЯнис Калниньш
1-й период
03:59Петри Контиола
14:32Владимир Ткачев
17:28Томми Кивисте
2-й период
20:23Петер Регин
23:13Василий Токранов(Василий Глотов, Евгений Кетов)
25:51Владимир Ткачев(Йори Лехтеря)
29:38Петри Контиола
37:07Владимир Ткачев(Данила Галенюк, Игорь Ожиганов)
37:36Антон Белов
3-й период
43:04Петри Контиола(Виктор Лев)
57:14Евгений Кетов(Илья Каблуков, Владимир Ткачев)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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