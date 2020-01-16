СКА дома переиграл «Йокерит» в матче чемпионата КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Токранов на 24-й минуте, Владимир Ткачёв (26, 38), Евгений Кетов (58). В составе гостей отличился Петри Контиола (44).

СКА набрал 69 очков по итогам 49 матчей. «Йокерит» имеет в активе 65 очков после 48 встреч.