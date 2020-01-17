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21:50 (мск), источник: БЕЛТА

Матч Звезд КХЛ-2021 пройдет в Риге

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч звезд КХЛ — 2021 пройдет в Риге. Кроме латвийской столицы, на его проведение претендовали Хельсинки и Санкт-Петербург. Такая информация содержится на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Президент Федерации хоккея Латвии Айварс Калвитис и президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис получили из рук президента КХЛ Дмитрия Чернышенко специальный сертификат. Дата проведения Недели звезд хоккея — 2021 уточняется.

Последний раз Матч звезд КХЛ проходил в столице Латвии в 2012 году. В нынешнем году Неделю звезд хоккея принимает Москва.

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