17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч звезд КХЛ — 2021 пройдет в Риге. Кроме латвийской столицы, на его проведение претендовали Хельсинки и Санкт-Петербург. Такая информация содержится на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.