СКА заподозрил КХЛ в несправедливом судействе на Матче звезд: видео

В конкурсе «Круг на скорость» от дивизиона Боброва выступали Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» и Герман Шапорев из «Алтая».

Шапорев выступал в паре с Егором Анисимовым из петербургского «Динамо». Согласно данным КХЛ, Шапорев проиграл Анисимову в забеге более полутора секунд (12,140 у Анисимова и 13,672 у Шапорева). СКА усомнился в справедливости этих цифр.