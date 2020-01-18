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20:39 (мск), источник: Sport24

СКА заподозрил КХЛ в несправедливом судействе на Матче звезд: видео

Хоккейный клуб СКА возмутился судейством на конкурсах, проходящих в рамках Матча звезд.

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В конкурсе «Круг на скорость» от дивизиона Боброва выступали Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» и Герман Шапорев из «Алтая».

Шапорев выступал в паре с Егором Анисимовым из петербургского «Динамо». Согласно данным КХЛ, Шапорев проиграл Анисимову в забеге более полутора секунд (12,140 у Анисимова и 13,672 у Шапорева). СКА усомнился в справедливости этих цифр.

«После первого конкурса ни одного балла бобровцам не дают. У нас, правда, есть некоторые сомнения…» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

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