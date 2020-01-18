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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» Даррен Диц вышел в образе Пушкина на конкурсе в Матче звезд КХЛ

Защитник «Барыса» Даррен Диц переоделся в Александра Пушкина на конкурсе при исполнении буллита в Матче звезд КХЛ и продекламировал стихотворение великого поэта на русском языке:

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«Мороз и солнце; день прелестный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный!

Пора, болельщики, проснитесь!

И в волшебство all stars окунитесь!

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После капитан сборной дивизиона Чернышева объяснил, почему выбрал именно этот образ.

«Почему я выбрал образ Пушкина? Потому что это прямая ассоциация с Россией — язык и литература. Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10−12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», — приводит слова Дица «Чемпионат».

Отметим, что сегодня, 18 января, в Москве в рамках Мастер-шоу хоккеисты соревнуются в различных конкурсах, а 19 января уже будет сыгран сам матч на домашнем стадионе «Динамо» ВТБ Арена-Парк. Матч звезд пройдет в столице России в третий раз.

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