Капитан «Барыса» Даррен Диц вышел в образе Пушкина на конкурсе в Матче звезд КХЛ

«Почему я выбрал образ Пушкина? Потому что это прямая ассоциация с Россией — язык и литература. Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10−12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», — приводит слова Дица «Чемпионат».