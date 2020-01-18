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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Конкурс на точность броска в Матче звёзд выиграл Доус. Оборудование отказывало трижды

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус выиграл конкурс на точность в Матче звёзд КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард выбил четыре мишени за 7,8 секунды. За время конкурса трижды выдавало ошибки оборудование мишеней, не засчитывающее точное попадание шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.

Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.

Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.

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