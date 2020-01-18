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20:49 (мск), источник: Sport24

Омский Ведьмак, Грецкий с драниками и Пушкин из Канады. Как звезды КХЛ зажигали в Москве

Самые креативные идеи Матча звезд.

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Матч звезд в хоккейном мире называют большой тусовкой. Это чуть ли не единственное событие в году, когда все журналисты, комментаторы, сотрудники пресс-служб, руководители клубов и часть игроков, выбранных для участия в мероприятии, могут пообщаться в неформальной обстановке, обсудить последние новости и какие-то вещи, не связанные с хоккеем. Атмосфера тут подстать. Только на звездном уик-энде можно случайно столкнуться с Данисом Зариповым в лифте или выпить кофе с коллегой, которого не видел год. Как правильно сказал Владимир Ткачев из СКА, на Матч звезд приезжают расслабиться и покайфовать. Ну, заодно и болельщиков повеселить.

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Состав участников в этот раз получился совсем не именитым.

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Пожалуй, лишь пару-тройку человек можно назвать звездами лиги. К сожалению, в КХЛ их в принципе становится с каждым годом меньше. Но это уже совсем другая история. Чтобы как-то украсить мероприятие, многие хоккеисты совместно с сотрудниками пресс-служб клубов продумали сюрпризы на Мастер-шоу. Правда, Сергея Шмелева из «Сочи» так и не удалось уговорить нарядиться в костюм шмеля. А было бы весело. За него постарались другие участники. Прикольных фишек реально было много.

Мой фаворит — Игорь Бобков.

В одном из конкурсов он превратился в Ведьмака. Фанаты книг и сериала (я к ним отношусь) были в полнейшем восторге. Песня же «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» стала мемом и известна даже тем, кто не знает о герое какого произведения речь. В общем, «Авангард» как всегда главный по трендам.

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Вячеслав Грецкий, который обогнал в голосовании болельщиков самого Кирилла Капризова, угощал на льду драниками Юлиуса Гудачека (другие игроки отказались) и потом пробивал буллит по его воротам. До этого форвард минского «Динамо» еще оказался быстрее Яшкина, который в начале забега на скорость упал. Наверное, хорошо провел накануне вечер.

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Даррен Диц в образе Пушкина исполнял буллит (потом в микст-зоне читал стихи), а Александр Семин позволил своему маленькому сыну пробить по воротам. Данис Зарипов вышел в качестве капитана Татарстана, а Юрки Йокипакка выступил в костюме елки с фамилией Елки-Палки.

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Отдельных слов заслуживают маскоты. Они на всех звездных уик-эндах чуть ли не главные действующие лица. Талисманы клубов КХЛ отрываются как могут: дурачатся на льду, веселят на трибунах зрителей, подкалывают друг друга, а после официальной части устраивают такие вечеринки, что позавидует любой тусовщик. Но и тут спартаковский Гладиатор превзошел всех, отправившись на мероприятие на поезде Москва — Москва (идет с Павелецкого до Киевского вокзала, проезжая Тулу, Калугу и делает еще 11 остановок за 13 часов пути).

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Без казусов не обошлось. Дивизиону Боброва почему-то не дали не одного балла за первый конкурс, хотя Герман Шапорев был быстрее Егор Анисимов, представляющего дивизион Тарасова. К тому же время Мастер-шоу можно было сократить — порой казалось, что ведущие слишком долго что-то объясняют, хотелось увидеть больше экшена на льду, да и последние конкурсы были уже не так интересны.

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В целом, первый день Матча звезд оставил приятное впечатление. Порадовало, что хоккеисты приехали не просто отбывать номер, а действительно радовать болельщиков, которые заполнили практически весь стадион московского «Динамо». В этот вечер скучно было только тренерам, которые стояли на скамейке два часа практически без дела. Алексей Кудашов с кем-то долго говорил по телефону. Боб Хартли, по-моему не выпускал все это время мобильный из рук, но по другой причине. Пора наставнику омской команды заводить инстаграм — снимать сториз он уже точно научился!

Дарья Тубольцева

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