Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Сборная дивизиона Харламова набрала по итогам шести конкурсов 11 очков, второе место заняла команда дивизиона Тарасова (6), третье место у сборной дивизиона Боброва (4), последнее место заняли прошлогодние победители соревнования из дивизиона Чернышева (2). Третий год подряд в мастер-шоу принимали участие сборные дивизионов, а не конференций. Команда дивизиона Харламова во второй раз стала победителем, в прошлом году выиграли представители дивизиона Чернышева.

В первом конкурсе «круг на скорость» победу одержала сборная дивизиона Тарасова благодаря хоккеисту молодежного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) Егору Анисимову, который преодолел круг за 12,140 секунды. В конкурсе «надежная защита» соревновались вратари, задачей которых являлось отразить наибольшую последовательную серию буллитов. Лучшими стали голкиперы Тимур Билялов («Ак Барс», Казань) и Юха Метсола («Салават Юлаев», Уфа), заработавшие по баллу для команд дивизионов Харламова и Чернышева соответственно.

В конкурсе «эстафета хоккейного мастерства» лучшее время показала команда дивизиона Харламова, игроки которой прошли пять этапов за 2 минуты 11 секунд. Самый сильный бросок продемонстрировал защитник новосибирской «Сибири» Юрки Йокипакка, который ударом со скоростью 164,15 км/ч принес победу команде дивизиона Харламова. Лучшую точность показал представитель дивизиона Харламова Найджел Доус («Автомобилист», Екатеринбург), который сумел поразить четыре мишени за 7,877 секунды. Заключительный конкурс «хоккейный биатлон», где от двух команд на старт выходили по одному игроку, после чего передавали эстафету следующему участнику, выиграла сборная дивизиона Харламова.

Команда дивизиона Харламова как победитель мастер-шоу получила право выбора соперника в полуфинале Матча звезд. Капитан команды Данис Зарипов («Ак Барс») выбрал соперником сборную дивизиона Тарасова.