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21:24 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Семин отметил, что мечтает вернуться в сборную России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Александр Семин мечтает вернуться в состав сборной России по хоккею. Об этом Семин рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Семин в последний раз выступал за национальную команду в 2016 году. Последние два сезона форвард выступает за подмосковный «Витязь».

«Есть мечта вернуться в сборную, — отметил 35-летний Семин. — Самое главное, чтобы здоровье позволяло, а все остальное приложится. Сколько лет еще готов играть, сказать не могу. В этом сезоне для меня самое главное, чтобы команда вышла в плей-офф и как можно дольше задержалась там».

Семин в сезоне-2003/04 выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон», позднее он играл за команду из столицы США с 2006 по 2012 год. С 2013 по 2015 год выступал за «Каролину», после чего перешел в магнитогорский «Металлург». Летом 2018 года форвард подписал контракт с «Витязем». В составе сборной России Семин дважды становился чемпионом мира (2008, 2012).

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