Хоккеист Семин отметил, что мечтает вернуться в сборную России

Источник: РИА "Новости"

Семин в последний раз выступал за национальную команду в 2016 году. Последние два сезона форвард выступает за подмосковный «Витязь».

«Есть мечта вернуться в сборную, — отметил 35-летний Семин. — Самое главное, чтобы здоровье позволяло, а все остальное приложится. Сколько лет еще готов играть, сказать не могу. В этом сезоне для меня самое главное, чтобы команда вышла в плей-офф и как можно дольше задержалась там».