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20:18 (мск), источник: Sport24

Грецкий забивал, Умарк менял профессию, Квартальнов ел планшетку. Но Матч звезд КХЛ не спасли и они

Формат звездного уик-энда надо менять. С этим согласен даже президент КХЛ.

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Фоторепортаж
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Хоккеисты, приехавшие на Матч звезд, живут в отеле неподалеку от стадиона московского «Динамо». Принято считать, что в дни мероприятия игроки не только веселятся на льду, но и отрываются на банкетах. К моему удивлению утром в воскресенье очень многие пришли на завтрак в гостинице и выглядели довольно бодро. Почти все приехали в Москву с семьями. С женами и маленькими детьми особо ночью не покуролесишь. Так что этот звездный уик-энд точно можно называть трезвым. На арену команды Запада и Востока добирались на автобусах, хотя кто-то, как Мэт Робинсон и Юусо Хиетанен, решил прогуляться пешком. Видимо, таким образом проводили «сухую» разминку.

По регламенту на Матче звезд дивизионы играют по два периода по десять минут чистого времени в формате «три на три». За нарушение правил отправляют не в штрафной бокс, а назначают в ворота буллит. Первыми на лед вышли дивизионы Боброва и Чернышева. Не открою ни для кого секрет, но смотреть такие встречи достаточно сложно. Игроки передвигаются по льду очень медленно, а на стыки и борьбу нет и намека. Только и оставалось ждать крутых голов и эффектных буллитов. Но никто не спешил рисовать красоту на льду.

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В матче дивизион Тарасова — дивизион Харламова вратарь Якуб Коварж выходил на вбрасывание, а потом забивал Вячеслав Грецкий, у которого пока нет заброшенных шайб в КХЛ.

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Голкиперы в этот вечер больше всего были настроены на веселье. Андрей Тихомиров вызвался исполнять буллит (Данис Зарипов провинился за задержку игры), но вратарь «Торпедо» провалился в этом деле и не смог исполнить Никиту Гусева.

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На матч за третье место Юха Метсола и Линус Умарк поменялись ролями — голкипер вышел в поле под 67-м номером и даже гол забил, а форвард играл в воротах под 77-м, причем, играл очень здорово.

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Еще было забавно, как Дмитрий Квартальнов ел планшетку, давая установку. Даже его помощник Денис Казанский офигел. Однако больше приколов не было.

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Формат Матча звезд нужно обязательно менять. К счастью, Дмитрий Чернышенко пообещал, что через год зрители увидят новый звездный уик-энд. Президент КХЛ сказал, что открыт к новым идеям. Вариантов можно предложить массу: матчи сборной России против команд Канады, Швеции, Финляндии, Чехии, составленных из игроков лиги, или пригласить участников из других европейских лиг. Коллега Ерыкалов так вообще хочет организовать игру сборная СКА и ЦСКА VS все остальные. Звездный уик-энд — это веселье. И лиге стоит задумываться, как в шутливой и ироничной форме обыгрывать вещи, за которые ее ругают. К примеру, за доминирование армейских клубов. Есть риск нарваться на еще большую критику. Но в конце концов, черный пиар — тоже пиар. В России умудрились и Зарипова назвать националистом за костюм «Капитан Татарстана». Однако на такие комментарии точно не нужно обращать внимание.

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Алексей Кудашов предложил команде-победителю давать один миллион долларов, как в НХЛ, чтобы в матчах появились силовые приемы и борьба. Главный тренер СКА и дивизиона Боброва только не учел, что в таком случае через несколько лет КХЛ может разориться — доходы российской лиги серьезно уступают североамериканской. Но, конечно, участникам нужен какой-то стимул. Один миллион рублей для MVP турнира — хорошая награда. Молодые ребята точно будут рвать жилы за такую сумму.

Здорово, что следующий Матч звезд пройдет в Риге. В столице Латвии умеют создавать крутую атмосферу на таких событиях. В гигантской же Москве, где полно других развлечений, КХЛ не удалось удивить зрителей. Не хватило куража, драйва и колорита. А самое главное, не появилось ощущения уникальности события. Быть может, столице просто и не нужен был этот праздник хоккея.

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