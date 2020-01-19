Грецкий забивал, Умарк менял профессию, Квартальнов ел планшетку. Но Матч звезд КХЛ не спасли и они
Формат звездного
Формат звездного
Хоккеисты, приехавшие на Матч звезд, живут в отеле неподалеку от стадиона московского «Динамо». Принято считать, что в дни мероприятия игроки не только веселятся на льду, но и отрываются на банкетах. К моему удивлению утром в воскресенье очень многие пришли на завтрак в гостинице и выглядели довольно бодро. Почти все приехали в Москву с семьями. С женами и маленькими детьми особо ночью не покуролесишь. Так что этот звездный
По регламенту на Матче звезд дивизионы играют по два периода по десять минут чистого времени в формате «три на три». За нарушение правил отправляют не в штрафной бокс, а назначают в ворота буллит. Первыми на лед вышли дивизионы Боброва и Чернышева. Не открою ни для кого секрет, но смотреть такие встречи достаточно сложно. Игроки передвигаются по льду очень медленно, а на стыки и борьбу нет и намека. Только и оставалось ждать крутых голов и эффектных буллитов. Но никто не спешил рисовать красоту на льду.
В матче дивизион Тарасова — дивизион Харламова вратарь Якуб Коварж выходил на вбрасывание, а потом забивал Вячеслав Грецкий, у которого пока нет заброшенных шайб в КХЛ.
Голкиперы в этот вечер больше всего были настроены на веселье. Андрей Тихомиров вызвался исполнять буллит (Данис Зарипов провинился за задержку игры), но вратарь «Торпедо» провалился в этом деле и не смог исполнить Никиту Гусева.
На матч за третье место Юха Метсола и Линус Умарк поменялись ролями — голкипер вышел в поле под 67-м номером и даже гол забил, а форвард играл в воротах под 77-м, причем, играл очень здорово.
Еще было забавно, как Дмитрий Квартальнов ел планшетку, давая установку. Даже его помощник Денис Казанский офигел. Однако больше приколов не было.
Формат Матча звезд нужно обязательно менять. К счастью, Дмитрий Чернышенко пообещал, что через год зрители увидят новый звездный
Алексей Кудашов предложил
Здорово, что следующий Матч звезд пройдет в Риге. В столице Латвии умеют создавать крутую атмосферу на таких событиях. В гигантской же Москве, где полно других развлечений, КХЛ не удалось удивить зрителей. Не хватило куража, драйва и колорита. А самое главное, не появилось ощущения уникальности события. Быть может, столице просто и не нужен был этот праздник хоккея.